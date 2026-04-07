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07 abr 2026 Actualizado 14:04

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“No me siento acosada, me siento aburrida”: Fiscal Camargo sobre los trinos del presidente Petro

En 6AM W de Caracol Radio, la fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a los trinos que publica el presidente Gustavo Petro en los que la ataca en sus redes sociales.

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En diálogo con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, la fiscal Luz Adriana Camargo se pronunció sobre los trinos que publica el presidente Gustavo Petro en los que la ataca en sus redes sociales.

“Ha habido manifestaciones del presidente que ya incluso se salen de la esfera de lo laboral”, manifestó Luz Adriana Camargo, quien aseguró entender la crítica y afirmó que le permite mejorar.

Sin embargo, la fiscal aseguró: “yo no me siento acosada, discúlpeme la expresión, pero yo me siento aburrida con el tema”.

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Cristian Contreras

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Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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