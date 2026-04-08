Colombia Mayor 2026: El tercer ciclo de entrega del subsidio ya tiene fecha confirmada para abril

Colombia Mayor es el programa de subsidios que administra Prosperidad Social (DPS) para la atención de los adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad en todo el país.

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A través de Colombia Mayor, los beneficiarios reciben una transferencia mensual en 12 ciclos a lo largo del año. En este contexto, en 2026 el DPS se ha visto en la necesidad de reorganizar las entregas para así garantizar la cobertura.

Recientemente Prosperidad Social anunció la ampliación del plazo para el retiro de las transferencias correspondientes a los ciclos 1 y 2 (enero y febrero) del programa Colombia Mayor. Con esta decisión la entidad espera que más participantes tengan tiempo para reclamar el auxilio.

De acuerdo con el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, los pagos de los dos primeros ciclos de Colombia Mayor se extenderán hasta el 25 de marzo de 2026, mediante los servicios de los operadores aliados SuperGiros y SuRed.

Por ende, anunciaron recientemente la fecha del inicio de la entrega de este beneficio para el tercer ciclo de Colombia Mayor que iniciará en este mes de abril.

¿Cuándo inicia el tercer ciclo de pagos de Colombia Mayor?

El nuevo ciclo iniciará a partir del 22 de abril cuando miles de adultos mayores podrán acercarse a los puntos de pagos para cobrar el subsidio. Sin embargo, hay que recordar un cambio importante que anunció DPS para este año: los pagos ya no se están haciendo por medio del Banco Agrario.

Hay que recordar que este año los beneficiarios mayores de 54 años de edad recibirán 80 mil pesos en cada ciclo de pago, mientras que las mujeres mayores de 60 y hombres de más de 65, recibirán 230 mil pesos mensuales.

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Banco Agrario ya no será el encargado de entregar los pagos del subsidio Colombia Mayor

La operación de las transferencias monetarias del subsidio Colombia Mayor en 2026 ya no estarán a cargo del Banco Agrario, sino de la Unión Temporal de Pago Postal, a través de los puntos Sured y Supergiros.

¿Cómo recibir los pagos de Colombia Mayor?

Prosperidad Social informó que, para facilitar el acceso al subsidio, habilitó más de 31.000 puntos de pago en zonas urbanas y rurales del país a través de SuRed y SuperGiros, lo que permite a las personas mayores reclamar el recurso cerca de sus hogares y sin largas filas.

¿Cómo inscribirse a Colombia Mayor?

Para inscribirse al programa de subsidios, el adulto mayor debe acercarse a la Alcaldía de su municipio de residencia con la cédula en físico.

El procedimiento se lleva a cabo en la Oficina de Atención al Adulto Mayor o en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social en Bogotá.

La persona responsable del programa debe verificar el cumplimiento de requisitos y diligenciar la inscripción en el sistema de información del programa, para determinar si se cumple con la priorización y existen cupos en dicho territorio.

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