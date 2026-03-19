¿Cuándo pagan Colombia Mayor? Prosperidad Social confirmó ampliación de entrega ciclo 1 y 2

Colombia Mayor es el programa de subsidios que administra Prosperidad Social (DPS) para la atención de los adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad en todo el país.

Le podría interesar: Devolución del IVA y Renta Ciudadana inician pagos de primer ciclo del 2026: plazo para cobrar y más

A través de Colombia Mayor, los beneficiarios reciben una transferencia mensual en 12 ciclos a lo largo del año. En este contexto, en 2026 el DPS se ha visto en la necesidad de reorganizar las entregas para así garantizar la cobertura.

¿Cuándo es el próximo pago de Colombia Mayor?

Así las cosas, Prosperidad Social anunció la ampliación del plazo para el retiro de las transferencias correspondientes a los ciclos 1 y 2 (enero y febrero) del programa Colombia Mayor. Con esta decisión la entidad espera que más participantes tengan tiempo para reclamar el auxilio.

De acuerdo con el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, los pagos de los dos primeros ciclos de Colombia Mayor se extenderán hasta el 25 de marzo de 2026, mediante los servicios de los operadores aliados SuperGiros y SuRed.

El DPS señala que la entrega de los recursos va en un 87 %, lo cual se ve representado en los 2′434.038 de adultos mayores que, con corte al 15 de marzo, ya recibieron las transferencias, para una inversión cercana a 1,1 billones de pesos.

Lea también: Nueva línea de subsidios de Prosperidad Social: ¿cuál es? No tendrá en cuenta el Sisbén

“Nuestro objetivo es garantizar que nadie se quede sin recibir la transferencia y que este recurso contribuya a mejorar su bienestar y calidad de vida”, expresó Rodríguez Amaya.

La entidad destacó que en 19 departamentos las entregas superaron un avance del 90 %: Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Tolima, Norte de Santander, Sucre, Huila, Cesar, Caldas, Risaralda, Meta, Quindío, Caquetá, Putumayo, Casanare, Chocó, Arauca, Amazonas y San Andrés.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios de Colombia Mayor?

El DPS confirmó que las personas beneficiarias reciben 460.000 pesos, correspondientes a los dos ciclos de pago (230.000 pesos por cada mes).

La entidad, a su vez, recordó que este apoyo está dirigido a personas mayores que no cuentan con pensión y que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad.

¿Cómo recibir los pagos de Colomba Mayor?

Prosperidad Social informó que, para facilitar el acceso al subsidio, habilitó más de 31.000 puntos de pago en zonas urbanas y rurales del país a través de SuRed y SuperGiros, lo que permite a las personas mayores reclamar el recurso cerca de sus hogares y sin largas filas.