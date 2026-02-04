¿Cuándo es el próximo pago Colombia Mayor? Prosperidad Social confirmó fecha pago primer ciclo 2026

El programa Colombia Mayor es un subsidio económico con el que se busca apoyar a los adultos mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad o pobreza extrema y no cuentan con una pensión.

El Departamento de Prosperidad Social anunció el calendario de transferencias para todos los programas en 2026, incluyendo a Colombia Mayor.

¿Cuándo es el primer ciclo de Colombia Mayor 2026?

Así las cosas, el primer pago de Colombia Mayor se llevará a cabo desde el próximo 27 de febrero de 2026 . Tenga en cuenta que los beneficiarios cuentan con 10 días hábiles para ejecutar el cobro.

Las próximas fechas de pago de Colombia Mayor en 2026 son las siguientes:

Ciclo 2: 25 de marzo

25 de marzo Ciclo 3: 22 de abril

22 de abril Ciclo 4 : 20 de mayo

: 20 de mayo Ciclo 5: 17 de junio

17 de junio Ciclo 6: 29 de julio

Los pagos de Colombia Mayor se llevan a cabo mensualmente por intermedio de operadores aliados como SuperGiros y el Banco Agrario. La entidad bancaria cuenta con las siguientes modalidades:

Giro: Se puede cobrar el dinero en corresponsal bancario , oficina del Banco Agrario o cajas extendidas

, oficina del Banco Agrario o cajas extendidas Abono en cuenta de ahorros con el Banco Agrario

Billetera digital BICO

¿Cuánto será el pago de adultos mayores en 2026?

En 2026, los montos para el pago de Colombia Mayor son los siguientes, dependiendo del beneficiario:

Mujeres mayores de 60 años: $230.000

$230.000 Hombres mayores de 65 años: $230.000

$230.000 Hombres menores de 65 y mujeres menores de 60 años: $ 80.000

$ 80.000 Hombres y mujeres menores de 80 años (solo Bogotá): $130.000

¿Cómo consultar pagos de Colombia Mayor por cédula?

Los beneficiarios de Colombia Mayor pueden consultar con su cédula en la fecha de dispersión de los pagos para verificar si les llegó el auxilio y escoger la modalidad de cobro ideal.

Para consultar el pago en el Banco Agrario, siga estos pasos:

Ingrese a la plataforma de consulta del Banco Agrario. Escoja el tipo de documento y el número. Realice la verificación CAPTCHA y la autorización de tratamiento de datos y seleccione “Consultar”.

Por su parte, SuperGiros cuenta también con un portal para verificar los pagos ingresando el número de la cédula.

¿Quiénes pueden inscribirse en Colombia Mayor?

Los requisitos para los beneficiarios de Colombia Mayor son los siguientes: