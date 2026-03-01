Más de 130 mil beneficiarios recibirán pago doble de Colombia Mayor en el Tolima

Tolima

A partir del lunes 2 de marzo y hasta el 20 del mismo mes, los beneficiarios del programa Colombia Mayor podrán acceder al pago de los ciclos uno y dos, recursos que el Gobierno nacional distribuye a través del Departamento de Prosperidad Social.

A nivel nacional serán más de 2,8 millones de adultos mayores beneficiados, de los cuales 139 mil corresponden a residentes en el Tolima, según le indicó a Caracol Radio la gerente regional, Tatiana García.

“Estamos hablando de una inversión que supera los 63 mil 834 millones de pesos, recursos que llegan directamente a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y que también dinamizan la economía de nuestros municipios”, detalló García.

Cada ciclo contempla un pago de aproximadamente $230.000. Es decir, cada adulto mayor deberá reclamar alrededor de $460.000. “Para el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro es una prioridad garantizar la continuidad y el fortalecimiento de estas transferencias; por ello, en esta oportunidad realizamos el pago correspondiente a dos ciclos”, destacó la gerente.

En Ibagué y el resto del Tolima, los pagos se realizarán en los puntos de Gana Gana. La entrega de los subsidios se realizará bajo la modalidad de pico y cédula, organizada de la siguiente manera:

Lunes: cédulas terminadas en 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Sábado: números pares.

Domingo: números impares.

“El programa Colombia Mayor es una iniciativa del Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social. Desde la Alcaldía de Ibagué acompañamos el proceso e invitamos a los beneficiarios a respetar el pico y cédula para que la jornada se desarrolle de manera organizada y segura”, señaló la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Aristizábal.