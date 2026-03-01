Más de 130 mil beneficiarios recibirán pago doble de Colombia Mayor en el Tolima
En el Tolima, el Departamento de Prosperidad Social prevé invertir más de 60 mil millones de pesos para pagar los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor.
Tolima
A partir del lunes 2 de marzo y hasta el 20 del mismo mes, los beneficiarios del programa Colombia Mayor podrán acceder al pago de los ciclos uno y dos, recursos que el Gobierno nacional distribuye a través del Departamento de Prosperidad Social.
A nivel nacional serán más de 2,8 millones de adultos mayores beneficiados, de los cuales 139 mil corresponden a residentes en el Tolima, según le indicó a Caracol Radio la gerente regional, Tatiana García.
“Estamos hablando de una inversión que supera los 63 mil 834 millones de pesos, recursos que llegan directamente a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y que también dinamizan la economía de nuestros municipios”, detalló García.
Cada ciclo contempla un pago de aproximadamente $230.000. Es decir, cada adulto mayor deberá reclamar alrededor de $460.000. “Para el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro es una prioridad garantizar la continuidad y el fortalecimiento de estas transferencias; por ello, en esta oportunidad realizamos el pago correspondiente a dos ciclos”, destacó la gerente.
En Ibagué y el resto del Tolima, los pagos se realizarán en los puntos de Gana Gana. La entrega de los subsidios se realizará bajo la modalidad de pico y cédula, organizada de la siguiente manera:
Lunes: cédulas terminadas en 1 y 2.
Martes: 3 y 4.
Miércoles: 5 y 6.
Jueves: 7 y 8.
Viernes: 9 y 0.
Sábado: números pares.
Domingo: números impares.
“El programa Colombia Mayor es una iniciativa del Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social. Desde la Alcaldía de Ibagué acompañamos el proceso e invitamos a los beneficiarios a respetar el pico y cédula para que la jornada se desarrolle de manera organizada y segura”, señaló la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Aristizábal.