Fiscalía explicó cómo avanza el caso por el crimen de Sara Millerey González Borja

La Fiscalía General de la Nación explicó cómo avanza el proceso por el homicidio de la mujer trans Sara Millerey González Borja y negó que los procesados estén a punto de quedar en libertad por vencimiento de términos.

El crimen ocurrió el 4 de abril de 2025 en el municipio de Bello (Antioquia).

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De acuerdo con el ente acusador, dentro de los términos legales se surtieron las actuaciones necesarias en la investigación y se presentó el escrito de acusación contra Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias ‘Teta’, y Juan David Echavarría Zapata, alias ‘Chuky’.

Asimismo, un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento instaló la audiencia preparatoria de juicio. En esa diligencia, la Fiscalía presentó el acervo probatorio, que fue aceptado en su totalidad.

“Esta decisión fue apelada por los defensores de los procesados y será el Tribunal Superior de Antioquia la instancia que se pronuncie sobre el recurso. Cumplida esta revisión por parte de la instancia superior, el juez podrá convocar las audiencias de juicio oral”, explicó la Fiscalía.

Nuevo caso

Recientemente, la Fiscalía vinculó a Muñoz Gaviria y a Echavarría Zapata a otra investigación por el delito de concierto para delinquir, en calidad de presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’.

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La imputación se realizó el pasado 22 de mayo. En esa audiencia, a Echavarría Zapata también se le formuló el cargo de homicidio por un crimen ocurrido en abril de 2020 en Bello (Antioquia).

“Con ocasión de este nuevo caso, Juan David Echavarría Zapata recibió una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Entre tanto, Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias ‘Teta’, seguirá privado de la libertad en establecimiento carcelario, en atención a una condena vigente de nueve años y diez meses de prisión”, señaló la Fiscalía.