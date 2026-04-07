Una mujer asesinada y tres personas heridas deja ataque armado en el Atlántico

En horas de la noche de este lunes 6 de abril, se reportó un nuevo ataque sicarial en el municipio de Polonuevo, Atlántico, que dejó como saldo a una mujer asesinada y a tres personas más, entre ellas dos adolescentes, heridos.

De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento de Policía Atlántico, la víctima mortal, identificada como Luz Elena Carrillo Orellana, de 37 años, se encontraba en el interior de una vivienda, ubicada en la calle 9 con carrera 13, barrio Camilo Torres.

Al sitio arribaron desconocidos, quienes con arma de fuego, la impactaron en varias ocasiones.

En este mismo caso, resultaron lesionados un hombre y dos adolescente de 21 y 17 años. Estos fueron remitidos a centros médicos, donde reciben atención.

“Unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación captura de los responsables”, dijo la Policía por medio de un comunicado.