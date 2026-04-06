Capturan a ocho presuntos miembros de ‘Los Pepes’ por extorsión en Barranquilla

Ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Pepes’ fueron capturados en Barranquilla durante operativos adelantados por la Policía Metropolitana, en coordinación con unidades de inteligencia.

Las detenciones se realizaron mediante órdenes judiciales tras diligencias de registro y allanamiento en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el barrio La Bendición de Dios, donde la estructura tenía injerencia.

Según las autoridades, los capturados deberán responder por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y estupefacientes. En medio de los operativos también fueron incautados tres teléfonos celulares y 103 gramos de marihuana.

Son señalados se extorsión

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el grupo se dedicaba principalmente a la extorsión bajo la modalidad clásica, afectando a comerciantes de la plaza de mercado del centro de Barranquilla. Entre los detenidos figura alias ‘Potera’, señalado como jefe de zona de la organización en el sector intervenido.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que estas acciones hacen parte de la ofensiva contra el crimen organizado en la ciudad.

“Estos resultados reflejan el trabajo articulado de nuestras unidades para debilitar las finanzas y la capacidad delictiva de estos grupos”, indicó el oficial.

Las autoridades estiman que la renta criminal mensual de esta estructura oscilaba entre 70 y 80 millones de pesos. Además, los capturados acumularían cerca de 20 anotaciones judiciales por diferentes delitos.