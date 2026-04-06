¿Por qué se prohibió el consumo de agua en los grifos en la Universidad del Atlántico?

La Universidad del Atlántico anunció la prohibición temporal del consumo de agua proveniente de grifos y fuentes dentro de su campus, tras detectar fallas en los niveles de desinfección del sistema interno. La medida se conoce luego de que también fueran selladas las piscinas de la institución por posibles riesgos sanitarios asociados al deterioro del agua y la falta de mantenimiento.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó tras un monitoreo técnico reciente. “Como parte de un monitoreo técnico reciente de la calidad del agua en el campus, se identificaron niveles bajos de desinfección en la red interna, asociados al sistema de almacenamiento y distribución”, señaló la institución.

Ante este panorama, las directivas adoptaron medidas preventivas inmediatas para proteger a la comunidad universitaria. Entre ellas, recomendaron suspender temporalmente el consumo de agua no tratada dentro del campus. “Se recomienda no tomar agua de grifos ni fuentes para bebida o preparación de alimentos por 24 horas”, indicó la Universidad.

Para garantizar el acceso al recurso, la institución aseguró que ya se dispusieron alternativas seguras. “Se han habilitado puntos de suministro de agua potable segura en el campus”, precisaron, al tiempo que aclararon que el uso del agua para actividades básicas no representa riesgo. “El uso del agua para lavado de manos y servicios sanitarios puede continuar con normalidad”, agregaron.

Iniciaron trabajos de limpieza y desinfección

Paralelamente, la Universidad del Atlántico informó que ya se iniciaron trabajos correctivos en la infraestructura. “La Universidad ya inició trabajos de limpieza, desinfección y ajuste del sistema de cloración, junto con un nuevo monitoreo para verificar la calidad del agua”, detalló el comunicado. Asimismo, confirmaron que avanza un proceso integral de mantenimiento en tanques y redes de conducción.

Finalmente, la institución indicó que se realizarán pruebas para garantizar que el servicio cumpla con los estándares requeridos. “La calidad del servicio será validada mediante análisis de laboratorio, los cuales certificarán que el agua almacenada cumple con los parámetros de potabilidad”, concluyó. Estas acciones, según reiteraron, se desarrollan de manera preventiva, priorizando el bienestar de toda la comunidad universitaria.