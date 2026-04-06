Inicia semana decisiva para diálogos del Gobierno con bandas criminales en Barranquilla
Se conocerá la hoja de ruta de los diálogos que el Gobierno nacional tiene la intención de adelantar con cabecillas de las bandas que están en las cárceles.
El Gobierno nacional prepara para definir en los próximos días la hoja de ruta de los diálogos que busca adelantar con cabecillas de bandas criminales recluidos en centros penitenciarios.
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Según conoció Caracol Radio, la propuesta apunta a que estos acercamientos puedan incidir en la disminución de la violencia protagonizada por estas estructuras, aunque no contemplaría medidas como la suspensión de órdenes de captura.
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De acuerdo con fuentes del Gobierno, se espera que a mediados de abril se logren avances hacia un acuerdo, especialmente con la banda de ‘Los costeños’.
Este proceso de acercamiento ha sido cuestionado por el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano, quienes advierten que un eventual traslado de cabecillas podría incrementar la violencia en el departamento.
Crímenes vienen en aumento
Según el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Andrés Camelo, tras el atentado ocurrido en un billar en el norte de la ciudad el pasado 18 de abril, se ha registrado un aumento en los homicidios.
De acuerdo con cifras de la Policía, después del ataque se reportaron 45 asesinatos en el área metropolitana.
El general Camelo no descartó que estos hechos estén relacionados como posibles retaliaciones entre bandas delincuenciales.