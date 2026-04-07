Adolescentes son aprehendidos en zona rural de Manizales con armamentos y prendas alusivas al ELN

La policía fue alertada por la comunidad del páramo de Letras, zona rural de Manizales, donde evidenciaron la actitud sospechosa de dos adolescentes, de 15 y 17 años, oriundos de Líbano (Tolima), que se encontraban en el sector de Laguna Negra, los uniformados les hallaron en su poder dos armas de fuego con sus respectivos cartuchos, dos granadas y prendas camufladas de uso privativo de las Fuerzas Militares y una pañoleta alusiva al ELN.

“De acuerdo a la información recopilada, estos adolescentes se hacían pasar como integrantes de una estructura criminal, con el fin de intimidar y presionar el pago de extorsiones a finqueros y operadores turísticos en este sector del área rural del área metropolitana”, indica el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

A ambos adolescentes, les hallaron:

Un arma de fuego tipo escopeta marca Escort calibre 12 milímetros con 15 cartuchos.

Un arma de fuego tipo revólver marca Colt calibre 38 con 10 cartuchos.

Dos artefactos explosivos tipo granada.

Dos uniformes camuflados de uso privativo de las fuerzas militares.

Una pañoleta negra y roja alusiva al ELN.

Cabe recordar que el mes pasado, alias ‘Yerry’ fue capturado también en el páramo de Letras, donde presuntamente, extorsionaba a los finqueros de la zona mediante intimidaciones y suplantando su accionar a nombre de la estructura armada ilegal ‘Los del páramo’.