5 causas comunes que aumentan riesgo de tener apnea del sueño según expertos: Ser hombre en la lista

La apnea del sueño es el padecimiento que hace que la respiración se pare y se reanude varias veces a lo largo del sueño.

Según explica la Clínica Mayo, esta condición se caracteriza por ronquidos fuertes y cansancio incluso después de haber dormido toda la noche.

Para comprender mejor esta afección del sueño, a continuación le explicaremos tres de los principales tipos que pueden afectar el descanso de diferentes personas.

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Apnea obstructiva del sueño: Este tipo es el más frecuente y se caracteriza por el estrechamiento de la garganta, lo que dificulta el paso de aire hacia los pulmones.

Este tipo es el más frecuente y se caracteriza por Apnea central del sueño: En este caso, la apnea del sueño es producida cuando el cerebro no hace un envío correcto de señales a los músculos encargados de controlar la respiración.

En este caso, la apnea del sueño es producida cuando el cerebro no hace un envío correcto de señales a Apnea del sueño compleja, un síndrome de apnea central que surge durante el tratamiento: Esta forma aparece cuando la apnea obstructiva del sueño previamente diagnosticada pasa a ser apnea central del sueño al recibir terapia para la apnea del sueño.

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¿Cuáles son las causas de la apnea del sueño?

De acuerdo con información de la Clínica Mayo, estas son algunas de las causas de la apnea del sueño.

Sobrepeso: La obesidad puede ser un factor importante, ya que esto aumenta las posibilidades de padecer apnea obstructiva del sueño. Para este caso, la grasa puede obstruir las vías respiratorias superiores y afectar la respiración en el sueño.

La obesidad puede ser un factor importante, ya que esto aumenta las posibilidades de padecer apnea obstructiva del sueño. Para este caso, la grasa puede obstruir las vías respiratorias superiores y afectar la respiración en el sueño. Sexo asignado al nacer: Normalmente, los hombres son de 2 a 3 veces más propensos a padecer de esta afección del sueño que las mujeres.

Normalmente, los hombres son de 2 a 3 veces más propensos a padecer de esta afección del sueño que las mujeres. Edad avanzada: Este padecimiento es más común en los adultos mayores.

Este padecimiento es más común en los adultos mayores. Consumo de alcohol o sedantes: Este tipo de sustancias provocan que los músculos de la garganta se relajen, empeorando así la apnea obstructiva del sueño.

Este tipo de sustancias provocan que los músculos de la garganta se relajen, empeorando así la apnea obstructiva del sueño. Antecedentes familiares: Si usted cuenta con algún familiar que sufra de esta condición, esto puede que aumente el riesgo de sufrir esta afección.

Otras causas de la apnea del sueño

Congestión nasal.

Habito de fumar.

Vías respiratorias estrechas.

Otras afecciones.

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¿Cuáles son los síntomas de la apena del sueño?

Estos son los síntomas que normalmente son atribuidos a la apnea del sueño obstructiva y a la central; son los siguientes:

Ronquidos fuertes.

Episodios en los que la respiración se detiene mientras duermes.

Jadear al respirar mientras duermes.

Despertar con la boca seca.

Dolores de cabeza por la mañana.

Insomnio, que es la dificultad para mantenerte dormido.

Hipersomnia o somnolencia diurna excesiva.

Dificultad para prestar atención mientras estás despierto.

Irritabilidad.

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