¿Qué puede hacer con las deudas que no pagó después de 3 o 5 años?: Le explicamos

Es frecuente encontrar casos de personas que tienen deudas y han demorado en pagarlas, tenga en cuenta que en Colombia estas deudas se pueden prescribir. Le explicamos cómo puede hacer este procedimiento y en qué casos aplica.

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¿Desde cuándo se considera que una deuda está vencida en Colombia?

En Colombia, una deuda se considera que está vencida inmediatamente después de la fecha límite de pago pactada que no fue cumplida, lo que quiere decir, un día después del plazo. Sin embargo, legalmente, la exigibilidad suele iniciar al día siguiente del incumplimiento, con plazos de prescripción comunes de 3 años para títulos valores y de 5 años para acciones ejecutivas.

¿Qué es la prescripción de una deuda en Colombia?

En el país, las deudas prescriben cuando el acreedor no ejerce acciones de cobro judicial en plazos de 3 a 10 años, según la obligación. Generalmente, títulos valores (letras/pagarés) prescriben en 3 años, acciones ejecutivas en 5 años, y acciones ordinarias en 10 años. La prescripción debe ser alegada por el deudor, no opera automáticamente.

Luego de prescrita la deuda, el deudor ya no está obligado a pagarla y el acreedor no tiene derecho a exigir el pago.

Sin embargo, esto no significa que la deuda desaparezca y, de todas formas, persiste el reporte negativo en las centrales de riesgo. Por lo tanto, dejar que pase el tiempo para que prescriba una deuda no es una práctica recomendable, según los expertos.

¿Qué hacer si le cobran una deuda prescrita?

Si recibe una demanda por una deuda vieja, tiene un plazo de 10 días tras la notificación del mandamiento de pago para responder alegando la prescripción. Si no hay demanda, puede enviar un derecho de petición a la entidad financiera solicitando la actualización de sus datos por prescripción de la obligación.

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¿Cómo solicitar la prescripción de una deuda?

Si ya se vencieron los plazos, puede recurrir a los artículos 443 y 444 del Código Procesal, que le muestran los pasos que debe seguir para solicitar que la extinción de acciones judiciales:

Cuando reciba la comunicación por parte del juez en la que le indiquen que debe pagar la deuda, puede presentar dentro de 10 días un documento alegando el vencimiento o la prescripción de la deuda y aportando las pruebas que lo demuestren.

y aportando las pruebas que lo demuestren. El juez le informará al acreedor para que dentro de 10 días se pronuncie sobre el vencimiento de la deuda y remita las pruebas. Después, el juez llamará al deudor y al acreedor a una audiencia.

Después, el juez llamará al deudor y al acreedor a una audiencia. Finalmente, el juez en la audiencia revisará las pruebas y expedirá la sentencia, en la cual se decide si la deuda todavía es cobrable o no. En este último caso, deberá desembargar los bienes del deudor en caso de que hubiera ordenado el embargo.

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