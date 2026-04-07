Precio del dólar en Venezuela para HOY martes 7 de abril: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este martes 7 de abril el dólar se cotiza en 474,53380000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó el en el cierre del día de ayer, lunes 6 de abril cuando el precio se situó en los 474,05980000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 7 de abril

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 7 de abril en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 547,55980648 bolívares.

: 547,55980648 bolívares. Yuan chino : 68,95389354 bolívares.

: 68,95389354 bolívares. Lira turca : 10,64168012 bolívares.

: 10,64168012 bolívares. Rublo ruso: 6,00751740 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 7 de abril?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 7 de abril. Estos son:

Banesco : 486,9199 para compra - 474,1248 para venta.

: 486,9199 para compra - 474,1248 para venta. Banco Mercantil : 566,7165 para compra - 542,8569 para venta.

: 566,7165 para compra - 542,8569 para venta. Banco Nacional de Crédito : 495,1733 para compra - 583,9944 para venta

: 495,1733 para compra - 583,9944 para venta Bnaco Exterior : 475,7436 para compra - 480,7315 para venta.

: 475,7436 para compra - 480,7315 para venta. R4 : 594,5711 para compra - 577,9749 para venta.

: 594,5711 para compra - 577,9749 para venta. Otras Instituciones: 522,7187 para compra - 527,1625 para venta.

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