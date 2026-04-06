Precio del dólar en Venezuela para HOY 6 de abril: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este miércoles 1 de abril el dólar se cotiza en 474,05980000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó el en el cierre del pasado miércoles, 1 de abril cuando el precio se situó en los 473,91760000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy lunes 6 de abril

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este lunes 6 de abril en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 550,89541238 bolívares.

: 550,89541238 bolívares. Yuan chino : 68,96819716 bolívares.

: 68,96819716 bolívares. Lira turca : 10,65762756 bolívares.

: 10,65762756 bolívares. Rublo ruso: 5,89154706 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 6 de abril?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 6 de abril. Estos son:

N58 Banco Digital : 473,9175 para compra - 473,9175 para venta.

: 473,9175 para compra - 473,9175 para venta. Banco Mercantil : 477,7912 para compra - 570,7451 para venta.

: 477,7912 para compra - 570,7451 para venta. Banco Venezolano de Crédito : 504,0000 para compra - 583,9944 para venta

: 504,0000 para compra - 583,9944 para venta Delsur : - para compra - 485,0000 para venta.

: - para compra - 485,0000 para venta. 100% Banco : - para compra - 570,7500 para venta.

: - para compra - 570,7500 para venta. Otras Instituciones: 491,9176 para compra - 524,2140 para venta.

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