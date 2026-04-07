China planea llevar al humano a la Luna para 2030 e instalar bases en 2035: Así sería el plan

Imagen de referencia del alunizaje, en el que un hombre deja sus huellas sobre la superficie de la Luna. A la derecha: Imagen ilustrativa de la bandera de china (Crédito: Getty Images)

Durante el inicio de abril de 2026 se llevó a cabo la misión Artemis II, la cual es una iniciativa estadounidense que busca volver a acercar al hombre a la Luna para instalar bases de exploración humana y analizar las condiciones para futuras expediciones a Marte.

Con esto en cuenta, nace la incógnita de si hay alguna otra iniciativa espacial que haga competencia a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Tal y como pasó durante la Guerra Fría, en que la Unión Soviética compitió con el país norteamericano por llevar al hombre a la Luna.

Uno de los principales candidatos a demostrar sus capacidades científicas es China, el cual planea transportar tripulaciones al satélite de la Tierra tan pronto como en 2030.

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¿Cómo funcionaría el plan de China para llevar al hombre a la Luna en 2030?

A inicios de febrero de 2026, el país asiático, por medio de la Agencia Espacial China (CMSA) llevó a cabo una prueba de aborto a baja altitud de la nave Mengzhou, conocida en español como la “Nave de los Sueños” que sería el cohete que lleve a astronautas chinos a la Luna, con aspiraciones de lograrlo alrededor de 2030.

Así se vio la prueba de la cápsula espacial Mengzhou, realizada el 11 de febrero de 2026 (Crédito: CFOTO/Future Publishing via Getty Images) / CFOTO Ampliar Así se vio la prueba de la cápsula espacial Mengzhou, realizada el 11 de febrero de 2026 (Crédito: CFOTO/Future Publishing via Getty Images) / CFOTO Cerrar

Durante la prueba, que tuvo lugar en la plataforma de lanzamiento espacial de Wenchang, en la isla de Hainan, la cápsula Mengzhou logró los resultados esperados, ya que logró separarse con éxito del cohete Larga Marcha 10 y aterrizar de manera segura.

Así, se planea que para este año se lleve esta cápsula a la estación espacial china Tiangong. “Parece que está casi listo para despegar”, dice Quentin Parker, director del Laboratorio de Investigación Espacial de la Universidad de Hong Kong.

Téngase en cuenta que China ya había enviado a la Luna varios robots que recogieron muestras lunares, por lo que estos avances buscan presentarse como una competencia directa a los planes de la NASA.

Esto, más que una competencia de orgullo nacional, avanza a los planos económicos y científicos, pues el espacio se convierte ahora en un escenario en el que se desarrollarán las tecnologías que marcarán el avance industrial del mundo en las próximas décadas.

China planea instalar una base de investigación en la Luna en 2035

Este plan, en cooperación con Rusia, no solo contempla el alunizaje, sino también el establecimiento de una estructura científica en este satélite, la cual se llamaría Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS por sus siglas en inglés). La base estaría orientada a la investigación de recursos naturales, como hidrógeno y helio, además de realizar experimentos tecnológicos y futuras misiones de exploración más profunda en el sistema solar.

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Dependiendo del éxito de estos, podría plantearse un nuevo reto para que los chinos desarrollen tecnología para llegar a Marte, aunque la Luna sigue siendo el objetivo primordial durante los siguientes 10 años.

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