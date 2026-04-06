Este lunes será radicada demanda contra la resolución que levantó órdenes de captura a cabecillas

Medellín

Recordemos que la Fiscalía levantó estas órdenes a 16 de los 23 cabecillas que están en la mesa de paz urbana con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta decisión fue rechazada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , y otros nueve mandatarios del Valle de Aburrá, quienes habían anunciado que esta medida iba a ser demandada , pero apenas se iba a oficializar este lunes 6 de abril debido a la vacancia judicial de la Semana Santa.

Andrés Julián Rendón informó que la demanda de nulidad contra sentencia s e hará con solicitud de urgencia , para lo que viajará a la ciudad de Bogotá para adelantar ese trámite y explicó algunos motivos legales.

“Estamos ante un acto administrativo con vicios graves, vulneró la Constitución, especialmente principios como la legalidad, la separación de poderes y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia. Es inadmisible, pero muy predecible, que esto ocurra en medio de la contienda electoral”.

El gobernador manifestó nuevamente que, desde su análisis, esa decisión que está argumentada desde la “paz total” tiene sospechas electorales.