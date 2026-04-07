Alias “Yomer” o “Dientón” es el nuevo cabecilla del frente 18 de las disidencias en Ituango

Ituango- Antioquia

El pasado nueve de marzo de 2026 fue abatido alias “Ramiro”, cabecilla principal del frente 18 de las disidencias que delinque en Ituango, Norte de Antioquia, junto a otras cinco personas, entre ellas su pareja sentimental. Una semana después fue capturado alias Román Tres Codos , quien había asumido el liderazgo de ese grupo guerrillero. Desde ese momento se tenía la inquietud sobre quién iba a asumir ese cargo.

Caracol Radio conoció que luego de una votación interna fue elegido como cabecilla principal del frente 18 de las disidencias Dubian Alirio Berrio Posso, alias “Yomer” o “Dientón”, de 29 años y quien lleva 11 años en el grupo ilegal. Según fuentes de inteligencia, esta persona se ubica principalmente en las veredas de Filandia, Las Aguitas y Torrente de Ituango. Actualmente, tiene una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir.

¿Quién es alias Yomer?

Caracol Radio ha conocido que se le sigue la pista desde el 2018, cuando era integrante de la Red de Apoyo a las Estructuras Residuales (RAER); luego, en el 2019, pasó a integrar las filas del grupo como guerrillero raso. En el 2020 pasó a ser cabecilla de comisión del reactivado frente 5 y en el 2021 llegó a ser el segundo cabecilla antes de que el Ejército lo desmantelara con la captura de alias “Mamarón” , hoy privado de la libertad. Luego regresó al frente 18 como quinto cabecilla y fue escalando hasta convertirse en la actualidad en el jefe principal.

Algunos hechos violentos de los que se le sindica

Se le acusa de participar en el asesinato de tres militares, uno en el corregimiento de la Granja y dos más en el Puente de El Beso. Entre el 2022 y el 2023 habría asesinado a dos personas en la confrontación con el Clan del Golfo. Además, la incineración de vehículos de Hidroituango y una amenaza contra el actual alcalde de Ituango, Javier Parias, a quien mediante un comunicado declaró objetivo militar en el 2023. En total, se le atribuye alrededor de cinco ataques terroristas como guerrillero.

Ahora las autoridades, como el Ejército, la Policía y la Fiscalía, apuntan las estrategias contra Dubian Alirio Berrio Posso alias “Yomer” o “Dientón”, para capturarlo, y es el nuevo objetivo de alto valor en el municipio de Ituango.

Finalmente, la inteligencia de la fuerza pública informa que el segundo al mando en el frente 18 sería alias “Davier”.