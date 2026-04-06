“No hay buena intención en la paz total, es un pago de favores”: ‘Fico’ Gutiérrez
Federico ‘Fico’ Gutiérrez, alcalde de Medellín, habl ó en 6AM W sobre los avances de la ciudad en materia de obras públicas, infraestructura, seguridad y etc.
En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W desde el Parque Biblioteca de Belén en Medellín, el alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez se pronunció acerca de los avances de la ciudad en materia de obras públicas, infraestructura, seguridad, educación y más.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...