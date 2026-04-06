Capturan a integrantes y cabecilla: investigaciones indican que estarían relacionados con homicidios

Yarumal, Antioquia

En el municipio de Yarumal, al norte antioqueño, se realizó la captura en flagrancia de un presunto cabecilla urbano identificado como alias “Omar” o “El Ñato” y otros tres presuntos integrantes de la subestructura “Julio César Vargas Torres”.

La captura se realizó dentro de la estrategia “Juntos por Antioquia” de la mano con la Policía Nacional y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), fue contra la estructura criminal del Clan del Golfo en Yarumal.

A través de dos diligencias de allanamientos en el municipio, permitieron la captura efectiva por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias “Omar” o “El Ñato”

El presunto cabecilla urbano, alias “Omar” o “El Ñato”, originario del municipio de Sotavento, en Córdoba, sería presuntamente, el cabecilla del Clan del Golfo en Yarumal, de la subestructura “Julio César Vargas Torres”. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto habría ordenado el homicidio de Brahian Estiven Mazo Echavarría, ocurrido el 17 de febrero del presente año en esta localidad.

Demás capturas

Asimismo, fue capturado alias “Juan Diego”, del municipio de Angostura, Antioquia, señalado del delito de sicariato de la misma subestructura, responsable presuntamente del ataque sicarial contra Jhon Mario Rodríguez Tapias registrado el pasado 20 de marzo en el municipio de la captura, al norte del departamento.

Se realizó además la captura de alias “Walter”, originario del muncipio de Yarumal y alias “Mery” mujer de Briceño, los cuales presuntamente ejercían como puntos dentro de la estructura criminal; alertaban sobre presencias de las autoridades y apoyaban en actividades delictivas del grupo.

Incautación a disposición de las autoridades

Fueron incautadas en el operativo, dos armas de fuego tipo revólver calibre 38, 15 cartuchos del mismo calibre y cinco dispositivos celulares. Estos quedarona disposición de las autoridades.

El operativo enmarcado en la estrategia de seguridad, representa un golpe contra las estructuras criminales en el norte de Antioquia que contribuyen a la disrupción del homicidio en la subregión, el tráfico y el porte ilegal de armas.

Según el Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán Comandante Departamento de Policía Antioquia, se destaca la articulación entre las instituciones competentes dentro del brazo de la estrategia para mantener la tranquilidad a la comunidad del municipio de Yarumal.