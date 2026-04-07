La policía ya tendría pistas de los responsables de instalar el explosivo en Briceño

Antioquia

Continúa la investigación de las autoridades para encontrar a los responsables materiales del ataque con explosivos que realizó el frente 36 contra la policía y la población civil el pasado 3 de abril de 2026 en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia. Recordemos que existe una recompensa de hasta 100 millones para quien denuncie.

La policía Antioquia informó que, aparte de confirmarse que fue el cabecilla alias "Primo Gay" quien ordenó el ataque, ya se tendrían pistas de quienes instauraron el explosivo en una de las motocicletas que estaban en el parque principal y lo detonaron.

“Se suma a tantos de los hechos delictivos que tiene este sujeto, alias Primo Gay y, obviamente, pues, ya tenemos algunas características de las personas que llevaron a cabo este elemento, algunos alias que estamos ya en un proceso investigativo para expedir. De hecho, hay un plan de recompensas ordenado por la gobernación de Antioquia también, dispuesto también por ellos, de hasta 100 millones de pesos a que nos brinde información para tener mayores insumos y herramientas”, manifestó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la policía Antioquia.

Además, manifestó que la mujer herida en la vereda Guarimal El Hoyo de Briceño en medios de la confrontación entre ilegales ya fue evacuada vía aérea para Medellín, donde es atendida ante la gravedad de la herida.

Finalmente, indica que quien asesinó al conductor de alias Proimo Gay, rematado cuando era trasladado a Yarumal, fue el Clan del Golfo.