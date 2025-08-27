Personería de Pereira pide celeridad en investigación por caso de maltrato animal del perro ‘Tony’

Pereira

El repudiado hecho de violencia contra ‘Tony’, el perro que había sido adoptado por la comunidad del barrio La Enseñanza de Pereira y que recibió un disparo por parte de un hombre, generó el pronunciamiento de la Personería de Pereira, que pidió celeridad en las investigaciones.

El personero Leonardo Fabio Reales Chacón, lamentó el ataque y recordó que la ley reconoce a los animales como seres sintientes, lo que obliga a la sociedad a garantizarles protección y bienestar.

Reales Chacón advirtió que la Personería estará vigilante al proceso para que la Fiscalía avance en la investigación y se esclarezca la responsabilidad penal del agresor.

“Nos duele como personas, nos duele como humanos, nos duele como individuos que actitudes de las personas atenten contra la integridad, contra la vida de animales que en gran medida nos vienen a alegrar y acompañar la vida”, afirmó el personero.

El representante del Ministerio Público recalcó que la entidad insistirá en la aplicación de la Ley Ángel, que contempla sanciones específicas para casos de maltrato animal.

El caso de ‘Tony’ ha despertado indignación y solidaridad en la comunidad del barrio La Enseñanza y de toda la ciudadanía en Pereira, que sigue pidiendo justicia por este hecho.