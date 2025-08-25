Indignación en Pereira por caso de maltrato animal: escolta habría matado a un perro de un disparo

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado rechazo e indignación en la ciudad de Pereira. Un hombre, que al parecer sería escolta de un reconocido empresario de la región, es señalado de haberle quitado la vida a un perro con un arma de fuego.

El incidente ocurrió en el barrio La Enseñanza, detrás de la Clínica Comfamiliar. Allí, los vecinos habían acogido a un perro callejero que llegó al sector hace varios meses y que se había ganado el cariño de la comunidad.

La historia fue compartida en redes sociales por el concejal de Pereira, Héctor Hernández, quien reside en la zona y había destacado la empatía y el cuidado hacia estos animales.

Play/Pause Héctor Hernández, concejal de Pereira 00:43 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pocos días después de conocerse esta historia, se presentó el lamentable hecho. Según relataron testigos, un hombre disparó contra el animal, identificado como “Tomy”, causándole la muerte en el lugar. Aunque la Policía llegó al sitio y fue guiada hasta la vivienda del presunto agresor —quien vive cerca del lugar—, no se realizó ninguna captura en el momento.

El sitio fue acordonado como escena de un hecho violento y el cuerpo del perro fue trasladado para realizar la respectiva necropsia. Las autoridades confirmaron que se trata de un caso de maltrato animal, tipificado como delito en el Código Penal colombiano y que puede conllevar penas de cárcel.

El concejal Héctor Hernández ha manifestado públicamente su compromiso con el caso y aseguró que colaborará en las investigaciones para que se haga justicia por la muerte de Tomy.

Play/Pause Héctor Hernández, concejal de Pereira 00:36 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

De manera extraoficial, se conoció que la Fiscalía adelanta la investigación del caso y que ya se cuenta con pruebas clave, como el casquillo de la bala que habría atravesado el cuerpo del perro y que fue recuperado en el lugar de los hechos.