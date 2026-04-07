Gobierno le sigue apostando al desmonte total de bandas, aunque sin tregua en Buenaventura

Las autoridades avanzan en el desarrollo de espacios de diálogo en Buenaventura, como parte de una estrategia para enfrentar la violencia y generar oportunidades para los jóvenes vinculados a estructuras criminales.

Según explicó Fabio Cardozo, representante del Gobierno en la mesa sociojurídica, este proceso incluye un componente social que ha sido impulsado desde distintos sectores institucionales y comunitarios del distrito. Este espacio, también denominado diálogo social institucional, busca articular esfuerzos para promover oportunidades y fortalecer estrategias de paz urbana en los territorios.

En paralelo, se desarrolla un componente jurídico enfocado en el acercamiento con actores armados. Sobre este punto, Cardozo señaló:

" las conversaciones que adelantamos con los armados con el acompañamiento de especialmente de eh de la MAP OEA y el acompañamiento de la iglesia también. Así que así que esta es otra instancia sobre esta instancia hay una agenda específica, una agenda que nosotros hemos priorizado alrededor de dos componentes esencialmente".

Uno de esos componentes es el desescalamiento de las violencias y el desmonte de las estructuras criminales. En ese contexto, el funcionario destacó la reciente captura de los máximos líderes de las bandas “Shottas” y “Espartanos”, lo que considera un momento clave para avanzar en la estrategia.

Cardozo afirmó que este escenario representa una oportunidad para que los integrantes de estas organizaciones abandonen la criminalidad y accedan a procesos de reintegración. El objetivo es facilitar su tránsito hacia una vida dentro del marco legal, con acceso a derechos, educación y oportunidades laborales.

En ese sentido, anunció que se trabaja en la construcción de una ruta de inclusión que contará con el acompañamiento de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Consejería Comisionada de Paz, entre otras. La iniciativa busca vincular a los jóvenes a circuitos educativos, culturales, deportivos y laborales en Buenaventura.

Asimismo, el funcionario indicó que ha solicitado autorización a la Fiscalía para establecer contacto con los cabecillas capturados, con el fin de explorar su participación en procesos de desmonte de las estructuras que lideraban.

Cardozo aseguró que estas capturas deben ser entendidas como un punto de partida para fortalecer la estrategia de paz en el territorio, complementada con acciones de transformación social y territorial.

Sin treguas, con presencia del Estado

Frente al reciente aumento de homicidios reportado por la Defensoría del Pueblo, el representante del Gobierno reconoció que se ha registrado un nuevo brote de violencia en el distrito.

Explicó que durante la Semana Santa se realizaron reuniones de coordinación con autoridades locales y nacionales, incluyendo la Policía y la Fiscalía, con el propósito de contener la situación.

Sin embargo, fue enfático en descartar la figura de treguas entre grupos delincuenciales. Señaló que este tipo de acuerdos informales entre bandas ha facilitado delitos como extorsiones, desapariciones y desplazamientos, por lo que insistió en que la seguridad debe ser garantizada exclusivamente por el Estado.

Además, advirtió que quienes permanezcan en estas estructuras se exponen tanto a la acción de las autoridades como a enfrentamientos internos y ajustes de cuentas.

Respuesta a cuestionamientos

Sobre versiones que vinculan supuestamente estos espacios de diálogo con beneficios a delincuentes, Cardozo aseguró que desconoce dichas afirmaciones y negó cualquier relación con esos señalamientos.

Indicó que su gestión se ha centrado en cumplir las directrices del Gobierno nacional, orientadas al desescalamiento de la violencia, el desmonte de estructuras criminales y la transformación de los territorios.

Finalmente, destacó el acompañamiento de la Iglesia Católica en estos procesos y reiteró la importancia de mantener el respaldo institucional y comunitario para avanzar en la construcción de paz en Buenaventura.