Más de 10 mujeres denuncian acoso sexual en Jardín Botánico de Tuluá por funcionario de Inciva

Las mujeres acosadas hacen un llamado urgente para investigar, contrastar la información con las autoridades competentes y dar voz a quienes hoy enfrentan miedo, silencio e incertidumbre.

Mediante un comunicado se puso en conocimiento hechos reiterados de acoso sexual, hostigamiento y uso indebido de datos personales, al interior del Jardín Botánico, en el municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca, vinculado al Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle, Inciva.

Este comunicado se segura que no se trata de un caso aislado, sino de una situación que involucra a múltiples mujeres, entre ellas funcionarias, contratistas, docentes y estudiantes.

Dentro de las personas que han sido identificadas dentro de estos hechos, se encuentran dos mujeres quienes ya interpusieron denuncia formal ante la fiscalía general de la Nación, registrada bajo el SPOA No. 768346000188202501568 y bajo el SPOA No. 760016000199202553925.

También se tiene conocimiento de otras personas que habrían sido afectadas, entre ellas figuran más de diez mujeres, que pidieron guardar su identidad mientras surten efecto las denuncias.

El acoso

La información disponible indica la posible existencia de un patrón sistemático de conducta, que incluiría: Contacto a través de videollamadas con contenido sexual explícito. Envío de mensajes de carácter obsceno o insinuaciones no consentidas. Uso de identidades falsas y múltiples números telefónicos. Obtención y utilización indebida de datos personales provenientes de registros institucionales.

Uno de los aspectos más alarmantes es la presunta utilización de listados de asistencia institucional para contactar a estudiantes, lo que podría implicar la vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de menores de edad.

El presunto responsable de estos hechos sería un funcionario público vinculado al Jardín Botánico Juan María Céspedes, Inciva, en calidad de Técnico Operativo.

En el comunicado, se expone la gravedad de la situación se incrementa al considerar que los hechos se desarrollan en un entorno institucional y en una zona rural del municipio de Tuluá, con condiciones geográficas que podrían aumentar la vulnerabilidad de las posibles víctimas.

Actualmente, algunas de las personas afectadas continúan asistiendo a su lugar de trabajo bajo temor constante, lo que genera un riesgo real que no puede ser ignorado.

Las mujeres involucradas hacen un llamado urgente para investigar, contrastar la información con las autoridades competentes y dar voz a quienes hoy enfrentan miedo, silencio e incertidumbre.

Los datos completos y soportes documentales reposan en denuncias formales ante la fiscalía General de la Nación y pueden ser verificados a través de los canales institucionales correspondientes.