Fiscal Camargo citará a imputación de cargos a ‘Calarcá’ por delitos de guerra en medio de paz total

Este martes, 7 de abril, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo anunció en primicia en diálogo con 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, que citará a imputación de cargos a alias ‘Calarcá’, uno de los cabecillas de las disidencias Farc, por los graves delitos de lesa humanidad cometidos en medio de la paz total.

Ahora, recientemente, se conoció que seguirá suspendida la orden de captura contra este cabecilla llamado también Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.

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Esto tras una reunión entre la misma fiscal Camargo y los delegados de la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, en la que, tras su finalización, no hubo acuerdo sobre la reactivación de la orden de captura del cabecilla guerrillero.

Imputación de cargos a alias ‘Calarcá’

Así, la fiscal general explicó que tras esa reunión ya mencionada, desde el ente de control se tomó la decisión de llamar a imputación de cargos a ‘Calarcá’.

“La segunda decisión que se tomó es citar formalmente a alias ‘Calarcá’ a una audiencia de imputación de cargos por estas conductas de las que estamos hablando acá (delitos de lesa humanidad en medio de la Paz Total), que nosotros estimamos cometidas luego de que él fuera designado vocero representante y respecto de las cuales tenemos evidencia alguna en los medios estos electrónicos que se incautaron allí en ese retén (de 2024 en Antioquia)”, reveló.

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Además, explicó que también hay evidencias de “otra derivada de investigaciones que hemos realizado que están especificadas en la petición del presidente y son con las que se irían a imputar a alias ‘Calarcá’”.

¿Por qué se tomó la decisión?

“¿Y por qué lo hacemos? Porque ayer alguna de las preguntas que nos hacía una funcionaria de la oficina del consejero comisionado para la paz era: ‘¿por qué en el caso del Frente 33 nosotros hicimos esa imputación con las órdenes de captura suspendidas y en este caso no lo hicimos? En este caso de ‘Calarcá’ estábamos diciendo que debería suspenderse ya la orden de captura y encontramos cierta razonabilidad en ese argumento. La situación es muy parecida y creo que la Fiscalía debe tener una línea de conducta similar. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es muy rápidamente buscar esa fecha de audiencia para hacer esta imputación”, enfatizó la jefa del ente de control.

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De esta forma, concluyó el tema asegurando: “Nosotros esperamos que el presidente rápidamente se pronuncie sobre nuestra solicitud. Queremos también que él, de primera mano, conozca qué es lo que se va a hacer ”.

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