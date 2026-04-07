Paloma Valencia pide a la fiscal reactivar orden de captura contra ‘Calarcá’: “hay que actuar”

La candidata presidencial Paloma Valencia le envió una carta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que le pide reactivar, inmediatamente, las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.

En esta comunicación, la también senadora del Centro Democrático dijo que “el Estado no puede seguir teniendo las manos amarradas para combatir al terrorismo” y que “pareciera que la estrategia del Gobierno y de la Fiscalía es que todos los bandidos estén libres para las elecciones”.

Incluso, resaltó que, a su juicio, no se requiere del aval o el visto bueno del Ministerio de Justicia o de la Consejería Comisionada de Paz para que el ente acusador reactive las órdenes de captura contra el disidente de las FARC.

Sin embargo, horas antes no hubo un acuerdo entre el ente acusador y el Gobierno Nacional en torno a la reactivación de la orden de captura del cabecilla guerrillero.

Según conoció Caracol Radio, esta posibilidad sigue en estudio ante la evidencia que tiene la Fiscalía sobre el incumplimiento de los requisitos que establece la ley de la ‘Paz Total’ y la sentencia de la Corte Constitucional.

En contexto: Sigue suspendida la orden de captura contra alias ‘Calarcá’

“La Corte Constitucional fue enfática en declarar la exequibilidad condicionada del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 bajo el entendido de que la suspensión de las órdenes de captura en contra de los miembros, voceros de grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas no opera de manera automática tras la solicitud del Poder Ejecutivo, sino que la Rama Judicial debe valorar en detalle los supuestos que justifican esta petición”, señaló la congresista.

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Finalmente, Valencia hizo un llamado a no permitir que “los mayores criminales de Colombia transiten libremente por todo el territorio nacional para hostigar y amedrentar a la población”.