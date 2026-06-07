Magistrado del CNE responde a Petro, precisa número de testigos y señalamientos sobre mesas

Los resultados electorales de la primera vuelta presidencial siguen siendo motivo de discusión entre el Gobierno y las Instituciones.

Por lo cual, el magistrado Álvaro Hernán Prada le respondió al presidente Gustavo Petro, aclarando el tema de los testigos electorales y las mesas de votación.

El magistrado del Consejo Nacional Electoral aseguró que en las pasadas elecciones, más de 112.000 testigos de la campaña de Iván Cepeda apoyaron la jornada democrática y “los datos demuestran que se acreditaron más de 115.000”.

También, se refirió a las mesas de votaciones y aclaró que “en 5.119 mesas ningún candidato obtuvo más de 300 votos”.

Resultados en el exterior

El magistrado del CNE, además le puntualizó al presidente que en las votaciones en el exterior, el resultado total fue de 589.829 votos, de los cuales “Abelardo de la Espriella obtuvo 319.988; Ivan Cepeda, 167.526; Paloma Valencia, 54.693; Sergio Fajardo, 31.666; y Claudia López, 6.286”.