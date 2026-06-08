León XIV asiste a una explosión de cultura española en el Movistar Arena

La bailaora y coreógrafa Sara Barás saluda al Papa junto a su equipo en el Movistar Arena de Madrid (Foto: Gabriel Gonzalez-Andrío)

La cultura, el arte, la economía y el deporte han tenido su lugar en el Movistar Arena de Madrid frente a León XIV. Representantes de estas disciplinas como Antonio Banderas, Sara Barás, Carolina Marín, Teresa Perales y Rozalén han podido expresarle al Papa la emoción que comparten con la religión. La música y el canto han sido protagonistas en el evento de hoy también con las actuaciones de la Escuela Superior de Canto y el Conservatorio de Danza Profesional de Madrid.

León XIV ha recogido la emoción que vibraba entre las más de 12.000 personas presentes en el Movistar Arena, para conectar la religión católica con la cultura. “La Iglesia, consciente de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia, anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo”, ha destacado el Papa tras escuchar las intervenciones de la sociedad civil.

También han acudido al acto representantes del tejido social español: docentes, empresarios, sindicatos, bomberos y enfermeras. Entre ellos, destaca la intervención de Jose María Coello de Portugal, vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. En su discurso ha valorado la importancia de una educación de calidad, tanto pública como eclesiástica, en un momento de dificultades económicas para las universidades públicas españolas. Asimismo, ha reconocido la importante cifra de alumnos iberoamericanos que habitan las aulas de la Complutense.

El Papa León XIV entrando al Movistar Arena de Madrid(Foto: Gabriel González-Andrío) Ampliar El Papa León XIV entrando al Movistar Arena de Madrid(Foto: Gabriel González-Andrío) Cerrar

Cierra el Papa León XIV con una lección para cada ámbito tocado en las 3 horas que ha durado el acto completo, desde las 5:00 de la tarde, hora España. Ha instado a que “la universidad no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad; que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses; que el arte no tenga como fin solo a las élites; y que el deporte no sea reducido a un espectáculo o convertido en mero negocio”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: