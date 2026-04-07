Ofrecimiento de beneficios no contaba con autorización de Fiscalía: Jorge Lemus sobre ‘Papá Pitufo’
Jorge Lemus afirmó que él solicitó la autorización al presidente Gustavo Petro para reunirse con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.
Este marte, 7 de abril, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus, quien se refirió a las reuniones que desde esa agencia del Estado se adelantó con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, y los presuntos ofrecimientos que se le habrían hecho en el marco de colaboración con la justicia.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...