“Yo sí grababa las conversaciones que tenía con todo mundo”: Jorge Lemus, exdirector de la DNI

El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, en el marco de las reuniones con ‘Papá Pitufo’ y allí, entre otras cosas y más allá del caso, reveló que grababa todas las conversaciones que tenía en su labor como funcionario.

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“ Yo sí grababa las conversaciones que tenía con todo mundo ”, afirmó.

¿Cuál fue la razón que lo llevó a grabar las conversaciones?

Pues según explicó, el motivo que lo llevó a tomar esa decisión fue una serie de rumores sobre la entidad que en su momento dirigió: la DNI.

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“Resulta que había muchos rumores y muchas conversaciones que decían que la gente de la Dirección Nacional de Inteligencia pedía plata. Y yo por eso resolví grabar las reuniones que yo tuve con esa clase de personas, presuntamente, delincuentes” , explicó.

Caso ‘Papá Pitufo’

La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló este domingo varios audios que evidenciarían presuntos acercamientos entre el Gobierno Nacional y Diego Marín, alias “Papá Pitufo”.

Según la investigación, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, sostuvo varias reuniones con el abogado del contrabandista, Luis Felipe Ramírez.

En estas reuniones, como se puede escuchar en los audios, habrían abordado posibles acuerdos para su entrega a la justicia, incluyendo, incluso, beneficios judiciales desde la Fiscalía.

Lemus, en este medio, se refirió a esa coyuntura. Allí, aseguró que esos presuntos ofrecimientos de beneficios no contaban con la autorización de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

“No, para nada”, respondió, luego de que Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, le preguntara si el ofrecimiento de beneficios al ‘Pitufo’ contaba con la autorización, conocimiento, o “al menos información a la fiscal”.

Sin embargo, también subrayó que no fue nade de Inteligencia a Europa a hablar con Buitrago en Europa: “nadie, ninguno. Nadie fue a hablar con el señor ‘Pitufo’, nunca”, dijo.

Allí salió un nombre ya conocido en el caso: el de Isaac Beltrán. Lemus; sin embargo, aseguró que él era de la UIAF, no de la DNI. “No era autorizado por mí ni por el presidente”.

“Yo ya puse un denuncio penal por el hecho de que el señor Beltrán fue sin comisión a Europa a, presuntamente, reunirse con el señor Diego Marín y ya lo puse, el denuncio penal está y yo no me arrepiento porque eso se tiene que investigar. No lo hago para sancionarlo, ni mucho menos, sino para que se investigue", afirmó.

Y agregó, adicionalmente, que el mismo presidente Petro le dio la autorización para que esa reunión se llevara a cabo. “Yo pedí la autorización al presidente. Él me la dijo verbalmente, pero sí me la dijo así de claramente y el presidente no lo ha negado”.

Aunque Lemus dijo inicialmente que los presuntos beneficios ofrecidos a ‘Pitufo’ no habían contado con la autorización de la Fiscalía, también aseguró no haber ofrecido beneficios.

“Yo no ofrecí beneficios. El interés sí es que venga a Colombia y enfrente a la Fiscalía y hable con la Fiscalía. No es ningún beneficio, que hable con la Fiscalía para que arregle sus cosas porque es mejor una persona libre que un privado de la libertad que se vaya a pudrir en la cárcel. Y es mejor que hable y que diga todo lo que tiene que ver dentro de esos 38 años atrás que ha habido con la presunta vida delictiva del señor Diego Marín”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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