Diego Arias tras la victoria: “Los partidos no son fáciles simplemente por ser Atlético Nacional”

Luego de la victoria 2-1 de Atlético Nacional frente a Jaguares de Córdoba, el técnico Diego Arias analizó un partido que, aunque controlado en varios tramos, también dejó momentos de dificultad para su equipo.

El entrenador resaltó el buen rendimiento en la primera mitad, pero reconoció que el empate rival generó un escenario complejo: “El partido de hoy creo que el primer tiempo fue muy bueno con balón. Tuvimos muchas situaciones muy bien elaboradas, mucho control frente a un rival que su propuesta era defender con muchos hombres cerca de portería”.

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Sin embargo, explicó que Jaguares logró incomodar con poco: “Afortunadamente ellos con poco hasta ese momento logran el empate y es natural que ellos, con el resultado que venían a buscar, empiecen incluso a defender más bajos y se empiece a enredar un poco”.

Sobre la reacción del equipo, Arias valoró la capacidad de resolver el encuentro en un momento clave: “En el segundo tiempo logramos generar el gol del triunfo… y logramos solucionar o ganar un partido difícil. Los partidos hay que ganarlos y como en el día de hoy, en un momento que se complicó, logramos solucionar este juego”.

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Además, envió un mensaje claro frente a las exigencias del entorno: “Hay un error en general y es pensar que las cosas se van a dar simplemente porque somos Nacional… los partidos no son fáciles simplemente por el hecho de que somos Atlético Nacional”.

Por su parte, el defensor Simón García habló sobre la competencia interna en la zaga y el ambiente dentro del grupo: “Yo creo que todos los que estamos ahí somos muy profesionales… todos estamos en competencia, es una competencia muy sana”.

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El jugador también destacó el nivel de sus compañeros: “Partiendo desde Tecillo, que yo creo que es el líder… bueno, ahí llegó Parra… es un animal, es muy bueno”, dejando ver la confianza en el talento joven del equipo.

Sobre los momentos de dificultad tras el empate, García fue autocrítico pero tranquilo: “Yo creo que es lo normal del fútbol… llego el empate y pues todo el mundo se cuestiona, se preocupa. Pero en el entretiempo con el profe hablamos y sabíamos que teníamos que salir en el segundo tiempo a ganar sí o sí”.

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Finalmente, pensando en lo que viene, el defensor dejó claro el compromiso del plantel, más allá del rival de turno: “No es porque sea clásico, debemos salir a darlo todo. Esta institución nos obliga a darlo todo en cada partido… pueden estar tranquilos que vamos a darlo todo”.

Con este resultado, Nacional se mantiene en la parte alta de la tabla y refuerza su confianza de cara al exigente tramo final del campeonato.