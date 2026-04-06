O’Higgins vs. Millonarios por Copa Sudamericana: ¿Cómo y dónde ver el encuentro?

O’Higgins recibe a Millonarios en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los bogotanos llegaron a esta instancia luego de dejar en el camino a Atlético Nacional en la definición a un partido en el que vencieron 1-3.

Por su parte, el equipo chileno quedó afuera de la Libertadores al perder ante el Deportes Tolima y pasó a la Copa Sudamericana. Los colombianos llegan al partido luego de empatar ante Fortaleza y perder ante Jaguares.

Mientras que los locales llegan luego de vencer a Audaz Italiano en la Liga chilena con goles de Martín Maturana y Francisco González. Triunfo que les permitió ubicarse en la sexta casilla de la tabla de posiciones en la que tienen 13 puntos.

Tras varias jornadas sin perder en condición de local, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio espera seguir con esta misma racha ganadora cuando enfrente el torneo internacional.

El equipo de Fabián Bustos, por su parte, dio a conocer los viajeros entre los que se encuentra Radamel Falcao García que regresa al plantel después de su lesión.

¿Cuándo, en dónde y qué hora juegan O’Higgins vs. Millonarios?

O’Higgins y Millonarios jugarán este martes 7 de abril en el estadio El Teniente de Rancagua a las 7:00 p.m.

¿Cómo ver O’Higgins vs. Millonarios?

El partido entre chilenos y colombianos se podrá ver por la señal del ESPN y su plataforma digital Disney+. También podrá seguirlo por el minuto a minuto de caracol.com.co y por la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Alineaciones probables

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faundez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.