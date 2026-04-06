Richard Ríos vuelve al gol y destaca en la liga de Portugal

El mediocampista colombiano Richard Ríos volvió a ser determinante en el fútbol portugués al marcar un gol en el empate entre Benfica y Casa Pia por la jornada 28 de la liga.

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Ríos, quien fue inicialista, apareció en un momento clave del compromiso cuando su equipo buscaba abrir el marcador sin éxito. En el segundo tiempo, sobre el minuto 68, el volante se proyectó al área y conectó de cabeza un centro preciso enviado tras una jugada elaborada por su compañero, definiendo con una especie de “palomita” que dejó sin reacción al arquero rival.

Vea el gol de Richard Ríos:

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Sin embargo, la alegría del Benfica no duró demasiado. Apenas diez minutos después, Casa Pia logró reaccionar y encontró el empate por intermedio de Brito, dejando el marcador igualado tras el tanto del colombiano.

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Este gol representa el regreso de Ríos a las redes luego de varias jornadas, confirmando su buen momento en el fútbol europeo. Además, el jugador de la Selección Colombia sigue mostrando regularidad, tras destacadas actuaciones recientes en las que también aportó asistencias, consolidándose como una pieza importante en su equipo.