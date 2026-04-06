Buenas noticias desde Minnesota: James regresa a entrenamientos

El Minnesota United dio a conocer un nuevo reporte sobre la salud de James Rodríguez. El equipo de la MLS dio buenas noticias del colombiano que estuvo hospitalizado por una deshidratación severa luego del juego ante Francia con la Selección Colombia en los amistosos de marzo.

En el comunicado, el equipo reportó lo que sucedió con el ‘10′ del equipo nacional desde que jugó en la fecha FIFA hasta este lunes 6 de abril, cuando regresó a los entrenamientos bajo estricta supervisión médica.

Además, el Minnesota indicó de forma tajante que siempre ha respetado la salud y privacidad de sus jugadores y que el jugador nunca sufrió de rabdomiólisis como se había rumorado en la última semana.

¿Qué dice el comunicado del Minnesota sobre James Rodríguez?

Además de aclarar el estado de salud del jugador colombiano, el Minnesota pidió a la prensa no prestarse a especulaciones sobre la salud del mediocampista.

Comunicado completo:

“El 29 de marzo, James participó en el amistoso internacional de Colombia ante Francia, durante y después del cual experimentó síntomas de deshidratación los cuales empeoraron en las horas siguientes.

El día siguiente, y después de una evaluación médica adicional, fue examinado y diagnosticado con deshidratación severa. Dada la severidad del diagnóstico, fue admitido en el hospital en la mañana del 31 de marzo para continuar con su monitoreo y la administración de la terapia de líquido intravenoso.

James fue dado de alta y desde ese momento ha estado en recuperación en su casa y bajo supervisión médica continua.

Y continúa, “James se reportó a la sede de entrenamiento del equipo el día de hoy, lunes 6 de abril y participó en una sesión de retorno a actividad supervisada. Su reintegro al entrenamiento completo del equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y será guiado enteramente por su progreso clínico.

Minnesota pide prudencia con el estado de salud de James

Después, el comunicado dice, “Minnesota United FC se toma la salud y privacidad de sus jugadores de forma seria. El club y nuestros médicos profesionales podemos decir sin equivocación que nunca hubo una evidencia de laboratorio de rabdomiólisis.

Pedimos respetuosamente a los miembros de los medios de comunicación, abstenerse de futuras especulaciones acerca de la salud de James. Cualquier actualización adicional será comunicada directamente por el club, a través de sus canales oficiales".