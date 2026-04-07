Alcaldía y Personería de El Tarra rechazan ataque con drones en zona rural

Trasladado de personas heridas por ataque con dron en Cuatro Esquinas, El Tarra. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La Alcaldía Municipal y la Personería de El Tarra rechazaron los hechos de violencia registrados en la vereda Cuatro Esquinas, del corregimiento de Filo Gringo, donde fueron utilizados drones para lanzar artefactos explosivos que afectaron a la población civil.

A través de un comunicado, la administración municipal informó que en las últimas horas se presentaron situaciones que generaron “preocupación y temor entre la población”, especialmente en esta zona rural del municipio.

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Según el pronunciamiento oficial, el ataque dejó como consecuencia dos civiles gravemente heridos. Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, mientras que la otra persona fue trasladada a un centro asistencial.

La Alcaldía señaló que estos hechos han llevado a que algunos habitantes se desplacen hacia el casco urbano de El Tarra, en medio del temor generado por la situación de orden público.

Frente a lo ocurrido, la administración expresó su “profunda preocupación y rechazo” y reiteró que la protección de la vida, la integridad y los derechos de la población civil es una prioridad.

Asimismo, indicó que se activaron las rutas institucionales para hacer seguimiento a la situación y atender a las comunidades afectadas, en articulación con entidades del orden departamental y nacional.

En el mismo comunicado, se hizo un llamado a los actores armados para que respeten a la población civil y se abstengan de involucrarla en acciones de confrontación, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

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Por su parte, la Personería de El Tarra también había advertido que el uso de drones con explosivos está impactando a la población civil y generando un ambiente de zozobra en sectores rurales del municipio.

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