Cepeda critica política impositiva de EE. UU. y acusa a Trump de violar el derecho internacional

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el precandidato presidencial y senador Iván Cepeda abordó diversos temas, incluyendo la reciente tensión arancelaria entre Estados Unidos y Colombia, la política exterior de Donald Trump, la consulta del Pacto Histórico y su propia candidatura.

Cepeda expresó su preocupación por la política exterior de EE. UU. calificándola de “agresiva” e “impositiva”, y señalando que plantea nuevas reglas para el comercio internacional y el uso de la fuerza en el hemisferio. Advirtió que Colombia no debe someterse a esta política, ya que podría tener consecuencias graves para el país, su economía y su posición en la región.

¿Petro un “narcotraficante”?

El senador mencionó la gravedad de que Trump haya calificado al presidente Gustavo Petro como “narcotraficante”, lo que considera una violación flagrante al derecho internacional. Subrayó que Estados Unidos no puede usar la fuerza de manera indiscriminada basándose en tales decretos, ya que esto representa un ejercicio de poder imperial.

A pesar de las tensiones, Cepeda afirmó que el gobierno del presidente Petro no ha tomado ninguna medida que demuestre la intención de desmantelar o afectar las relaciones diplomáticas, políticas, y económicas con Estados Unidos. Reconoció que ha habido declaraciones cuestionables de Petro, pero enfatizó que no ha habido decisiones de la Cancillería colombiana que busquen afectar las relaciones.

Activar mecanismos de diplomacia internacional

Ante la posibilidad de nuevas medidas agresivas por parte de Estados Unidos, Cepeda propuso activar mecanismos de diplomacia internacional. Sugirió que la OEA, organismo del que Estados Unidos es parte, se pronuncie a través de una opinión consultiva de su área jurídica sobre la legalidad y los límites del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en la región, a la luz del derecho internacional.

En cuanto a la participación de jóvenes, Cepeda sugirió el desarrollo de un “servicio social para la paz”. Esta iniciativa, que ha impulsado en el Congreso durante 10 años, permitiría a los jóvenes optar por realizar labores relacionadas con las víctimas, la paz y la reconciliación en los territorios del país, en lugar del servicio militar.

