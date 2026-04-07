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07 abr 2026 Actualizado 12:13

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Cúcuta

Hombre fue baleado en Cúcuta por oponerse al robo de su motocicleta

El hecho se registró en el anillo vial oriental.

Hombre fue baleado en Cúcuta por oponerse al robo de su motocicleta. / Foto: Camilo Picón.

Hombre fue baleado en Cúcuta por oponerse al robo de su motocicleta. / Foto: Camilo Picón.

Camilo Picón.

Cúcuta

Cúcuta.

Un ataque armado se registró la noche del lunes 6 de abril en una vía que comunica el anillo vial oriental con el barrio Prados del Este, en Cúcuta.

De acuerdo con información preliminar, un hombre se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por sujetos armados que se desplazaban en un vehículo similar.

Los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego para que entregara el automotor y sus pertenencias; sin embargo, la víctima habría opuesto resistencia.

En medio de la situación, los atacantes le dispararon a la altura del abdomen.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

La Policía Metropolitana de Cúcuta llegó al lugar de los hechos para adelantar los actos urgentes e iniciar las labores de búsqueda de los responsables.

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