“La fe no termina en Semana Santa”: obispo llama a vivir el amor y rechazar la violencia

Tras la celebración de la Semana Santa, el obispo de la Diócesis de Sincelejo, monseñor José Clavijo Méndez, hizo un llamado a la comunidad para mantener vivo el mensaje de fe, amor y reconciliación durante todo el año, y no solo en estos días de reflexión.

El prelado recordó que el sacrificio de Jesucristo representa el mayor acto de amor y que esta enseñanza debe reflejarse en la vida cotidiana de los creyentes. Aseguró que cuando el amor se comparte, tiene la fuerza de transformar personas, familias y entornos.

En su mensaje, monseñor Clavijo advirtió sobre los distintos escenarios donde persiste la violencia, incluido el ámbito familiar. Señaló que cualquier manifestación de agresión afecta la convivencia y debilita el tejido social.

El obispo fue enfático en que la violencia no se combate con más violencia, sino con diálogo, respeto y reconciliación, valores que, afirmó, son esenciales para construir una convivencia pacífica.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a asumir el compromiso de vivir el mensaje de Semana Santa todos los días, llevando el amor y la fe a cada espacio de la vida diaria.