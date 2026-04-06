“La fe no termina en Semana Santa”: obispo llama a vivir el amor y rechazar la violencia
El obispo de Sincelejo pidió mantener vivo el mensaje de amor y rechazar toda forma de violencia, incluso después de Semana Santa.
Tras la celebración de la Semana Santa, el obispo de la Diócesis de Sincelejo, monseñor José Clavijo Méndez, hizo un llamado a la comunidad para mantener vivo el mensaje de fe, amor y reconciliación durante todo el año, y no solo en estos días de reflexión.
El prelado recordó que el sacrificio de Jesucristo representa el mayor acto de amor y que esta enseñanza debe reflejarse en la vida cotidiana de los creyentes. Aseguró que cuando el amor se comparte, tiene la fuerza de transformar personas, familias y entornos.
En su mensaje, monseñor Clavijo advirtió sobre los distintos escenarios donde persiste la violencia, incluido el ámbito familiar. Señaló que cualquier manifestación de agresión afecta la convivencia y debilita el tejido social.
El obispo fue enfático en que la violencia no se combate con más violencia, sino con diálogo, respeto y reconciliación, valores que, afirmó, son esenciales para construir una convivencia pacífica.
Finalmente, invitó a la ciudadanía a asumir el compromiso de vivir el mensaje de Semana Santa todos los días, llevando el amor y la fe a cada espacio de la vida diaria.