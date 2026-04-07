Ataque de dron con explosivos en el Catatumbo deja varias personas heridas

Norte de Santander.

A esta hora se registra un ataque con dron cargado con explosivos en la vereda 4 Esquinas, zona rural del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo.

Según reportes de la comunidad, el artefacto fue lanzado y cayó en inmediaciones de una finca del sector, donde la explosión generó un incendio que mantiene la estructura en llamas y habría causado su destrucción total.

Habitantes del lugar informan sobre varios civiles heridos, sin que hasta el momento se conozca el número exacto de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

La zona donde ocurre la emergencia se encuentra aproximadamente a una hora del casco urbano, lo que dificulta el acceso y el traslado de los lesionados.

La comunidad solicita el envío urgente de ambulancias para atender a los heridos. Entretanto, se está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.