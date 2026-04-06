Sindicato de Trabajadores de EPS Asmet Salud Armenia anuncia paro: les deben dos meses de salario

Armenia

Trabajadores de la EPS Asmet Salud en Armenia anunciaron paro nacional debido a que les deben 2 meses de salario, no les pagan la seguridad social y no tienen respuesta, hacen llamado de SOS

A través de un comunicado los voceros del sindicato de trabajadores de Asmet Salud convocaron a jornada de protesta los días 08, 09 y 10 de abril de 2026 en lo que han calificado como una lucha por condiciones dignas para poder brindar un servicio de salud adecuado.

En el caso del Quindío son más de 40 los trabajadores de esa EPS afectados con estos retrasos en los pagos de los salarios y por eso llaman al Gobierno, entes de control, y además intervenir de manera urgente.

Una de las integrantes del sindicato de Asmet Salud le dijo a Caracol Radio “La situación de los trabajadores de Asmet salud ya es insostenible. Ya llevamos 2 meses sin recibir salario. Aún nos adeudan en pagos de vacaciones, comisiones, bonos de alimentación, transporte. No hemos tenido incremento salarial desde el año 2024, lo que ha afectado gravemente nuestro mínimo vital, el de nuestras familias y, por supuesto, la estabilidad del servicio de salud que prestamos.

Y agregó “A pesar de esto, hemos seguido cumpliendo con nuestro trabajo, incluso en condiciones precarias. Muchos compañeros no tienen cómo pagar transporte, otros trabajan desde casa por falta de recursos y cada día aumenta el número de renuncias por la incertidumbre.

Lo más grave es el silencio de la administración. No hay una fecha clara de pago, no hay garantías y no hay respuestas concretas frente a esta crisis. Por eso hemos tomado una decisión responsable, pero firme”

A partir del 8 de abril iniciaremos un paro. No es una decisión que tomemos a la ligera, es el resultado de semanas de espera, de diálogos sin soluciones y de una situación que ya vulnera derechos fundamentales. Queremos ser claros, este paro busca defender la dignidad de los trabajadores, pero también es un llamado urgente para evitar un colapso mayor en la atención a los usuarios.

Le pedimos al gobierno nacional, a los entes de control y a la administración de entidad que actúen de manera inmediata. Aquí no solo están en juego los derechos fundamentales, sino la salud de miles de colombianos. Seguimos abiertos al diálogo, pero exigimos soluciones reales y urgente, puntualizo la trabajadora sindicalizada de Asmet Salud.