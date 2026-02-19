¿Por qué protestaron trabajadores de la EPS Asmet Salud en la ciudad de Armenia?

Armenia

Trabajadores de salud de la EPS Asmet Salud en Armenia con pancartas y pitos protestaron en las afueras de la entidad ubicada en la avenida Bolivar norte carrera 14 #12 norte, exigen el pago oportuno de sus salarios y estabilidad laboral para garantizar una atención digna a los usuarios.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con una de las trabajadoras que conto la situación “Los trabajadores de Asmet Salud informamos a la ciudadanía sobre la situación laboral y operativa que actualmente enfrentamos. Desde hace varios meses se vienen presentando retrasos en el pago de nuestros salarios, situación que ha sido atribuida a embargo sobre las cuentas de la entidad.

Este incumplimiento afecta directamente nuestra estabilidad económica, familiar y emocional. A ellos se suma que llevamos 2 años sin incremento salarial con ingresos que hoy se encuentran por debajo del reconocidos en otras EPS intervenidas en el país.

Y agrega “Adicionalmente se han presentado dificultades en el pago a la red prestadora de servicios de salud, lo que ha generado cierres y limitaciones en la atención, afectando la continuidad en la prestación de los servicios de salud a los afiliados.

Y fue clara en manifestar la trabajadora de la EPS Asmet Salud “Nuestra manifestación tiene un carácter estrictamente laboral y operativo. Exigimos pago oportuno de salarios, garantías de estabilidad laboral cumplimiento de las obligaciones con la red prestadora, medidas que aseguren la continuidad en la atención a los usuarios. No estamos realizando señalamientos personales ni atribuyendo responsabilidades individuales.

Nuestros llamados institucionales y busca soluciones estructurales que permitan recuperar la estabilidad administrativa y financiera de la entidad. Reiteramos que los trabajadores no tomamos decisiones administrativas ni financieras. Sin embargo, somos quienes diariamente damos la cara a los usuarios y asumimos el impacto de esta situación con una carga creciente en nuestra salud física y mental.

Nuestro objetivo no es afectar a los afiliados, sino defender condiciones mínimas que permitan garantizar una atención digna y sostenible. Solicitamos a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes que permitan restablecer la norma en el pago de los salarios y en la operación de la entidad, protegiendo tanto los derechos laborales como el derecho fundamental a la salud.