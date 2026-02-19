¿Por qué protestaron trabajadores de la EPS Asmet Salud en la ciudad de Armenia?
En el Quindío son 70 los trabajadores de esta EPS
Trabajadora Asmet Salud Armenia
Armenia
Trabajadores de salud de la EPS Asmet Salud en Armenia con pancartas y pitos protestaron en las afueras de la entidad ubicada en la avenida Bolivar norte carrera 14 #12 norte, exigen el pago oportuno de sus salarios y estabilidad laboral para garantizar una atención digna a los usuarios.
En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con una de las trabajadoras que conto la situación “Los trabajadores de Asmet Salud informamos a la ciudadanía sobre la situación laboral y operativa que actualmente enfrentamos. Desde hace varios meses se vienen presentando retrasos en el pago de nuestros salarios, situación que ha sido atribuida a embargo sobre las cuentas de la entidad.
Este incumplimiento afecta directamente nuestra estabilidad económica, familiar y emocional. A ellos se suma que llevamos 2 años sin incremento salarial con ingresos que hoy se encuentran por debajo del reconocidos en otras EPS intervenidas en el país.
Y agrega “Adicionalmente se han presentado dificultades en el pago a la red prestadora de servicios de salud, lo que ha generado cierres y limitaciones en la atención, afectando la continuidad en la prestación de los servicios de salud a los afiliados.
Y fue clara en manifestar la trabajadora de la EPS Asmet Salud “Nuestra manifestación tiene un carácter estrictamente laboral y operativo. Exigimos pago oportuno de salarios, garantías de estabilidad laboral cumplimiento de las obligaciones con la red prestadora, medidas que aseguren la continuidad en la atención a los usuarios. No estamos realizando señalamientos personales ni atribuyendo responsabilidades individuales.
Nuestros llamados institucionales y busca soluciones estructurales que permitan recuperar la estabilidad administrativa y financiera de la entidad. Reiteramos que los trabajadores no tomamos decisiones administrativas ni financieras. Sin embargo, somos quienes diariamente damos la cara a los usuarios y asumimos el impacto de esta situación con una carga creciente en nuestra salud física y mental.
Nuestro objetivo no es afectar a los afiliados, sino defender condiciones mínimas que permitan garantizar una atención digna y sostenible. Solicitamos a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes que permitan restablecer la norma en el pago de los salarios y en la operación de la entidad, protegiendo tanto los derechos laborales como el derecho fundamental a la salud.
