Cierre de puntos de atención y retrasos en pagos salariales a trabajadores de Asmet Salud en Armenia

Hay alarma y preocupación en el Quindío por el cierre de ocho puntos de atención a los usuarios de la EPS Asmet Salud afectando la oportuna prestación del servicio,

La secretaria de Salud departamental, Luisa Fernanda Arcila, La situación se presentó en los municipios de Armenia, Calarcá, Génova, Salento, Quimbaya, Circasia, Filandia y La Tebaida

Por eso ha solicitado intervención a la Superintendencia Nacional de Salud, para que adopten medidas que permitan brindar soluciones oportunas a los usuarios afectados, eso sumando a la falta de pago a los trabajadores de esta EPS que también protestan.

La secretaria de Salud departamental, Luisa Fernanda Arcila, subraýó “desde la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío, estamos manifestando hoy la preocupación frente a la situación que se registró cuando se reportaron el cierre de ocho puntos de atención presencial de la EPS Asmet Salud en los diferentes municipios.

Esta situación ha generado mucha incertidumbre entre todos los usuarios, especialmente a quienes acudieron a realizar trámites administrativos, a solicitar autorizaciones o gestionar servicios relacionados con la atención en salud.

La funcionaria agregó “hacemos un llamado al gobierno nacional a la Supersalud, que pongan los ojos en el departamento del Quindío para que nosotros podamos garantizar una adecuada prestación en los servicios de salud.

Como autoridad sanitaria del departamento vamos a iniciar un seguimiento correspondiente a verificar qué es lo que ha ocurrido y vamos a solicitarle a la EPS Asmet Salud un informe oficial que explique las razones de estos cierres.

Tenemos entendido que hay una cartera grande donde no se le está garantizando al talento humano, donde no hay insumos para la prestación de servicios, donde la dispensación de medicamentos es deficiente.

Obviamente entendemos toda la preocupación de la comunidad y en especial de los usuarios del régimen subsidiado que dependen de todos estos puntos de atención.

Por eso desde el gobierno departamental estamos en comunicación con las entidades competentes, con la superintendencia nacional de salud, con el fin de hacer un acompañamiento institucional necesario para exigir que se brinden soluciones oportunas.

Trabajadores protestan por retrasos en pagos de los salarios

Una de las trabajadoras del Sindicato de Asmet Salud en diálogo con Caracol Radio Armenia manifestó “Desde octubre del año 2025 se vienen presentando retrasos en los pagos a los trabajadores de Asmet Salud, teniendo al día de hoy una deuda por el concepto del 50% del pago de la nómina del mes de enero y el 100% de la nómina del mes de febrero.

Llama la atención que está empresa como otras del sector como Nueva EPS que también están intervenidas y que también tienen embargos, no se encuentren atrasadas en los pagos con sus trabajadores. Esta situación afecta a más de 1900 familias de empleados de Asmet Salud y para el Quindío, 60 familias aproximadamente.

Lo que queremos es hacer un llamado a las entidades de vigilancia y control para que validen y verifiquen por qué se están embargando las cuentas eh que hacen parte de la nómina eh de los empleados y que corresponden al mínimo vital de estos trabajadores.