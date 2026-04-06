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¿Qué hay en la cara oculta de la Luna? Esto verá y estudiará la Misión Artemis de la Nasa

Tras varios días desde el lanzamiento de la nave Orión de la Nasa, Dos Puntos conversó con Alberto Quijano, astrónomo colombiano, director y fundador del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño y miembro del American Astronomical Society, quien explicó la importancia de la Misión Artemis 2 y despejó las dudas sobre la operación.

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“Lo importante de esta misión es que luego de 50 años hemos regresado a la Luna. No descenderán en el satélite, pero se están probando nuevos sistemas de transporte como un cohete mucho más poderoso y la cápsula es más amplia y permite el viaje de cuatro astronautas”, indicó.

Además, mencionó que se investigará la cara oculta de la Luna y realizarán un experimento que consiste en mirar un eclipse solar, colocar la capsula y será de una hora, algo imposible desde la Tierra.

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¿Por qué no descienden a la superficie lunar?

Explicó que cuando el hombre llegó a la Luna por primera vez había una competencia científica, filosófica y política entre la URSS y Estados Unidos, en la que solo importaba llegar a la superficie de primero.

“Por eso hubo varios accidentes de la Unión Soviética y en el Apolo I tres astronautas murieron calcinados en una base de Houston, no pudieron salir. Ahora, no importa quién va a llegar primero, sino la seguridad”, sostuvo.

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¿Qué hay en la cara oculta de la Luna y por qué solo vemos una desde la Tierra?

Quijano manifestó que desde la Tierra solo se puede ver una cara de la Luna, no porque el satélite natural esté quieto, sino porque está girando alrededor del eje y necesita 28 días. Es decir, un día en La Luna dura 14 días terrestres.

“Ese tiempo es igual al que emplea la Luna en dar una vuelta a la Tierra. Como esos dos tiempos están en armonía, nosotros solo podemos ver una cara”, indicó.

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Precisamente, serán los astronautas de la misión Artemis 2 los que miren a detalle la cara oculta de la Luna.

De la misma manera, aseguró que la capsula, al estar detrás de la Luna, perderá comunicación con la Tierra durante varios minutos porque las ondas de radio no pueden atravesar el satélite. Aclaró que los chinos son los únicos que sí pueden hacer eso, pues tienen “misiones robóticas en la cara oculta y ubicaron un satélite alrededor de la Luna, que sirve como antena receptora”.

¿Qué hará la Misión Artemis en la cara oculta de la Luna?

Verificar variaciones en la brillantez de la cara oculta de la Luna que no se puede percibir con una cámara.

Detectar con fotografías y a ojo estructuras poco conocidas desde la Tierra.

Tienen permiso para tomar fotografías con sus celulares.

Medir la radiación cósmica.

Este último punto es vital, pues, según expresó Quijano, en la Tierra los seres vivos están protegidos por el campo magnético, que hace que las partículas de alta energía sean desviadas, algo que no tiene la Luna.

“Al no tener campo magnético, esas partículas llegan a la superficie. Cuando los astronautas ya estén viviendo en un laboratorio, ese es un problema que se debe resolver porque la radicación produce cáncer”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

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