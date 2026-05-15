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¿Qué es la lipólisis láser? El procedimiento que se realizó Yulixa Toloza antes de desaparecer

Yulixa Toloza es el nombre de la mujer de 52 años que se encuentra desaparecida en Bogotá, tras los confusos hechos acontecidos después de que se sometiera a un procedimiento estético en un establecimiento que no contaba con los permisos adecuados.

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La situación acaeció en un consultorio estético de razón social Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de la ciudad. Hasta ese lugar llegó Toloza el miércoles 13 de mayo con la intención de practicarse una lipólisis láser.

Luego de la ejecución de la cirugía, la mujer terminó con signos de malestar y descompensación física. Toloza fue separada de sus acompañantes y se cree que fue retirada por trabajadores del establecimiento de forma irregular.

En Dos Puntos de Caracol Radio estuvo el médico cirujano Ernesto Barbosa, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, quien explicó de qué trata este procedimiento estético y cuáles son los riesgos que implica acudir a este tipo de lugares.

¿Qué es una lipólisis láser y cuáles son sus riesgos?

El cirujano Ernesto Barbosa señaló que las cifras de Medicina Legal en materia de muertes son preocupantes en la actualidad, puesto que entre 50 y 64 personas mueren anualmente en procedimientos de cirugía estética, muchas de ellas en este tipo de supuestos consultorios “de garaje”.

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De acuerdo con el especialista, este tipo de sitios de reputación cuestionable publicitan procedimientos como lipólisis láser como algo “superfluo”, cuando en realidad se trata de un proceso quirúrgico que exige condiciones adecuadas por parte del lugar y los profesionales involucrados.

“En la liposucción se interviene la capa de la grasa y se succiona con cánulas de liposucción, sacando ese exceso en los canalículos adiposos. Se requiere un entrenamiento médico y especialidad quirúrgica”, explicó Barbosa.

Según el experto, la ejecución de una liposucción por parte de un profesional empírico o sin la formación adecuada puede desembocar en situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. “Puede haber perforaciones abdominales, de grandes vasos, embolias, tromboembolismos, sangrados abundantes, lo que lleva a hipovolemia y muerte”, sentenció.

¿Por qué siguen existiendo los centros estéticos ilegales?

La persistencia de este tipo de lugares que prestan un servicio ilegal y desregulado se debe en parte a la dificultad de seguimiento para autoridades como la Secretaría de Salud de Bogotá.

“Los abren y la gente va por publicidad engañosa”, señaló el doctor Ernesto Barbosa, advirtiendo sobre la práctica irresponsable de ofertar estos procedimientos invasivos como si se trataran de intervenciones inocuas.

“No deja de ser una liposucción y una liposucción es un procedimiento quirúrgico que necesita una clínica u hospital, un especialista certificado y unas condiciones necesarias en cada paciente”, señaló.

Pieza publicitaria de la página de Facebook del centro estético Beauty Láser M. L. donde desapareció Yulixa Toloza. Facebook: Beauty Laser Medicina Estetica Bogota Ampliar Pieza publicitaria de la página de Facebook del centro estético Beauty Láser M. L. donde desapareció Yulixa Toloza. Facebook: Beauty Laser Medicina Estetica Bogota Cerrar

¿Cómo verificar que una clínica o médico estén certificados?

De acuerdo con el experto, una de las recomendaciones principales es verificar que el médico a cargo sea un especialista certificado, para lo cual existe el sistema reTHUS, donde se pueden validar los datos oficiales de cada profesional de la salud.

También es clave constatar que el centro estético, clínica o consultorio cuente con los permisos por parte de la Secretaría de Salud, la cual entrega las certificaciones de los procedimientos que se pueden realizar en dicho lugar.

“Tienen que buscar en internet, no mirar en Instagram, TikTok y otras redes porque ahí muestran lo que sea y de forma engañosa”, sugirió el cirujano Ernesto Barbosa.

Escuche la entrevista completa:

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