EN VIVO, Artemis II sobrevuela la Luna 🔴: siga EN DIRECTO la histórica misión de la NASA

Misión Artemis II: Hora oficial del sobrevuelo a la Luna este 6 de abril y cómo verlo en Colombia. X: @NASA

Este 6 de abril, los cuatro astronautas que hacen parte de la misión Artemis II podrán observar un eclipse solar al sobrevolar la cara oculta de la Luna.

Este hecho, que romperá el récord histórico de distancia alcanzado por la humanidad, tendrá una duración de casi una hora hacia el final de la ventana de sobrevuelo de seis horas.

Durante el eclipse, el Sol quedará oculto a la vista al pasar por detrás de la Luna, desde la perspectiva de la cápsula Orion, un fenómeno que no podrá ser visto desde la Tierra.

La NASA ha explicado que, en ese momento, la tripulación observará a la Luna mayormente oscura, lo que les brindará la oportunidad de buscar “luces” provocadas por meteoroides que impacten en la superficie lunar, partículas de polvo elevándose sobre el borde del satélite natural y objetivos del espacio profundo, incluyendo planetas.

Además, mientras el Sol se ubique por detrás de la Luna, los astronautas podrán observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

¿Quiénes componen la misión Artemis II de la NASA?

La tripulación que compone la misión Artemis II de la NASA la integran:

El comandante Reid Wiseman Victor Glover, astronauta de la NASA Christina Koch, astronauta de la NASA Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)

Transmisión EN VIVO del sobrevuelo de Artemis II:

Siga minuto a minuto el sobrevuelo de la misión Artemis II a la Luna:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: