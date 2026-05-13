“Lo más fácil es decir que vamos a bajar impuestos”: Sergio Fajardo y su propuesta para el comercio

Sergio Fajardo estuvo junto a Edna Bonilla en Dos Puntos de Caracol Radio explicando sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales 2026.

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El candidato antioqueño se refirió a su plan de gobierno de cara a los comerciantes en materia fiscal y aseguró que primero es necesario tomar medidas que permitan organizar las finanzas del Estado.

“Yo entiendo esas necesidades y lo más fácil es decir que vamos a bajar impuestos”, expresó Fajardo.

¿Sergio Fajardo propone reducir impuestos a los comerciantes?

Sergio Fajardo aseguró que el país tiene que avanzar en la disminución de los impuestos de renta para las micro y pequeñas empresas, las cuales deberían tener una tarifa más baja que las grandes.

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Sin embargo, señaló que la prioridad está en solucionar situaciones apremiantes como la salud, la seguridad y el déficit fiscal. “Primero tenemos que estabilizar este país”, sentenció Sergio Fajardo.

“Nos toca a todos poner; sé que muchos están haciendo un esfuerzo; espero que podamos avanzar en ese proceso de reducción”, afirmó.

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