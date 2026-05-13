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13 may 2026 Actualizado 20:59

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“Lo más fácil es decir que vamos a bajar impuestos”: Sergio Fajardo y su propuesta para el comercio

El candidato presidencial habló en Dos Puntos con Vanessa De La Torre sobre su propuesta de cara al comercio en materia fiscal.

“Lo más fácil es decir que vamos a bajar impuestos”: Sergio Fajardo y su propuesta para el comercio

“Lo más fácil es decir que vamos a bajar impuestos”: Sergio Fajardo y su propuesta para el comercio

“Lo más fácil es decir que vamos a bajar impuestos”: Sergio Fajardo y su propuesta para el comercio
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Sergio Fajardo estuvo junto a Edna Bonilla en Dos Puntos de Caracol Radio explicando sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales 2026.

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El candidato antioqueño se refirió a su plan de gobierno de cara a los comerciantes en materia fiscal y aseguró que primero es necesario tomar medidas que permitan organizar las finanzas del Estado.

“Yo entiendo esas necesidades y lo más fácil es decir que vamos a bajar impuestos”, expresó Fajardo.

¿Sergio Fajardo propone reducir impuestos a los comerciantes?

Sergio Fajardo aseguró que el país tiene que avanzar en la disminución de los impuestos de renta para las micro y pequeñas empresas, las cuales deberían tener una tarifa más baja que las grandes.

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Sin embargo, señaló que la prioridad está en solucionar situaciones apremiantes como la salud, la seguridad y el déficit fiscal. “Primero tenemos que estabilizar este país”, sentenció Sergio Fajardo.

Nos toca a todos poner; sé que muchos están haciendo un esfuerzo; espero que podamos avanzar en ese proceso de reducción”, afirmó.

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