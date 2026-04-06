Misión Artemis II: Hora oficial del sobrevuelo a la Luna este 6 de abril y cómo verlo en Colombia. X: @NASA

Este domingo 5 de abril de 2026, los astronautas Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen abrieron sus ojos a más de 271.000 kilómetros (169.000 millas) del Planeta Tierra. El equipo a bordo de la cápsula Orion de la misión Artemis II vive así un día a la vez en una misión histórica, pensada para romper hitos de la exploración espacial humana que estaban en pausa desde hace más de 50 años.

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Luego de un exitoso lanzamiento el primero de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, los cuatro tripulantes se preparan para el momento cumbre de la misión: el sobrevuelo que permitirá que por primera vez en la historia ojos humanos observen y describan el lado oscuro de la Luna.

Adicionalmente, durante todo el viaje estimado en 10 días, los astronautas recogerán una cantidad inestimable de valiosos datos relacionados con la reacción del cuerpo humano al espacio profundo, sentando así las bases para futuras misiones en las que se dará el regreso definitivo y, además, permanente, de la humanidad a nuestro satélite natural.

¿A qué horas sobrevolará la Luna la misión Artemis II?

La NASA informó que los cuatro tripulantes de la nave Orion pasarán gran parte de los días 4 y 5 de la misión Artemis II (sábado 4 y domingo 5 de abril) preparándose para el esperado sobrevuelo a la Luna.

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La preparación incluye la prueba de los controles manuales de la nave por parte del piloto Victor Glover, además de un test de sonido del ambiente de la cápsula, chequeo de los sistemas de supervivencia en los trajes y una revisión detallada de la lista de puntos y características del paisaje lunar que los astronautas deberán observar y documentar.

Finalmente, se espera que el periodo de orbitación, que tomará seis horas, empiece a la 1:45 p.m. hora colombiana (2:45 EDT), cuando las ventanas de la cabina principal de Orion estén apuntando a la Luna, con la cercanía suficiente para que la tripulación realice el registro científico a través de fotografías, apuntes y grabaciones de voz.

Así será la vista de la Luna que tendrán los astronautas en el sobrevuelo según una simulación de la NASA:

Sobrevuelo a la Luna: eventos del quinto día de Artemis II

De acuerdo con lo previsto por la NASA, que se encuentra sujeto a modificaciones de acuerdo a las necesidades de la misión, se tienen previstos los siguientes eventos o actividades antes, durante y después del sobrevuelo a la Luna, en hora local de Colombia:

Domingo 5 de abril

11:41 p. m. Entrada de Orión a la esfera de influencia de la Luna, cuando la gravedad de esta supera a la de la Tierra.

Lunes 6 de abril

12:00 p. m. Comienza la cobertura de la NASA del sobrevuelo lunar a través de sus canales oficiales como YouTube.

Comienza la cobertura de la NASA del sobrevuelo lunar a través de sus canales oficiales como YouTube. 12:56 p.m. La tripulación supera el récord de distancia más lejana de la Tierra establecido por Apolo 13 en 400.171 km (248.655 millas).

La tripulación supera el récord de distancia más lejana de la Tierra establecido por Apolo 13 en 400.171 km (248.655 millas). 1:45 p.m. Comienza el periodo de observación lunar.

Comienza el periodo de observación lunar. 5:47 p.m. Pérdida prevista de comunicación mientras la nave orbita el lado oscuro de la Luna por aproximadamente 40 minutos.

Pérdida prevista de comunicación 6:02 p. m. Mayor acercamiento de la misión Artemis II a la superficie lunar.

Mayor acercamiento de la misión Artemis II a la superficie lunar. 6:05 p. m. Orión alcanza la distancia máxima de la Tierra entre 402.000 y 406.773 kilómetros.

Orión alcanza la distancia máxima de la Tierra entre 402.000 y 406.773 kilómetros. 7:35 p.m. Orión entra en el periodo en el que la Luna eclipsa al Sol.

Orión entra en el periodo en el que la Luna eclipsa al Sol. 8:20 p. m. Concluye el periodo de eclipse solar

Concluye el periodo de eclipse solar 9:50 p.m. Evento de transmisión en vivo.

Martes 7 de abril

12:28 p.m. Orión sale de la espera de influencia de la Luna y prepara el regreso a la Tierra.

Tenga en cuenta que podrá seguir todas las actualizaciones y las transmisiones en vivo programadas a través del canal oficial de la NASA en YouTube y la aplicación NASA+.