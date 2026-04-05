Misión Artemis II: La NASA reveló con qué celular se tomaron las fotos inéditas de la Tierra

En este 2026, la humanidad es testigo de un evento sin precedentes en la exploración espacial. La misión Artemis II de la NASA, tripulada por cuatro astronautas, ha compartido imágenes sorprendentes de la Tierra mientras realiza su viaje para orbitar la Luna. Este acontecimiento marca el primer registro de este tipo en más de 50 años, reviviendo la emoción de las antiguas misiones Apolo.

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Misión Artemis II: ¿Qué revelan las fotos de la Tierra?

En las publicaciones compartidas por la agencia espacial, se puede observar a la Tierra en su totalidad, destacando espectaculares tonos azules y marrones que definen nuestros océanos y continentes. La NASA explicó que, en algunas de estas tomas, es posible apreciar incluso una aurora verde que ilumina la atmósfera terrestre, un fenómeno que resalta la actividad magnética y protectora de la Tierra.

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Asimismo, la tripulación logró capturar imágenes del “lado oscuro” de la Tierra. En estos registros, el protagonismo lo tienen las luces eléctricas derivadas de la actividad humana, las cuales contrastan con la profunda oscuridad del espacio.

¿Con qué celular tomó la NASA la foto de la Tierra?

Un detalle que ha captado la atención del público es la tecnología utilizada para este registro. Las nuevas fotos de la Tierra capturadas durante la misión Artemis II de la NASA, anunciadas en abril de 2026, fueron tomadas con un iPhone 17 Pro Max. Los astronautas utilizaron este dispositivo para capturar imágenes de alta calidad del planeta desde el espacio durante su sobrevuelo lunar.

Así lo confirmó la NASA, respondiéndole a un usuario en la plataforma Instagram.

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La NASA indica que cada imagen se tomó dentro de una nave espacial Orion tenuemente iluminada, por lo que en una ventana que ocupa la mayor parte de la imagen se logra ver la Tierra iluminada, junto a las caras de Christina Koch y Reid Wiseman, dos de los astronautas de la Misión Artemis II.

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¿Cuál es el verdadero propósito de la Misión Artemis II?

La misión Artemis II es mucho más que un viaje fotográfico. Se trata del primer vuelo de prueba con tripulación a bordo del potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion.

El nombre de la misión guarda una profunda relación histórica con el programa Apolo, ya que en la mitología griega, Artemis era la hermana melliza de Apolo; esto simboliza que ambas campañas son misiones hermanas con el objetivo común de conquistar el entorno lunar.

El éxito de esta fase es fundamental para la macro campaña de la NASA, que busca sentar las bases para futuras misiones tripuladas hacia Marte.

Al probar las capacidades de navegación y soporte vital en el espacio profundo, la agencia asegura que los descubrimientos científicos y los beneficios económicos derivados de la exploración espacial continúen expandiéndose para las próximas generaciones