Acusados de robar a PDVSA y magnate del que Trump desconfía, favorecidos por Ecopetrol gracias a Roa

Documentos internos de la estatal petrolera colombiana, contratos societarios y un informe de Control Risks revelaron que Alejandro Betancourt López y Francisco Convit —identificados por el Departamento de Justicia de EE.UU. como conspiradores en el robo de USD 1.200 millones de PDVSA— y Harry Sargeant III —señalado en el Congreso norteamericano por “pillaje de guerra” y desautorizado públicamente por Donald Trump en febrero de 2026 por actuar sin autorización en Venezuela— llegaron al corazón de los negocios de Ecopetrol durante la presidencia de Ricardo Roa.

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El 23 de octubre de 2024, la Dirección Corporativa de Cumplimiento de Ecopetrol elaboró un informe confidencial sobre los beneficiarios reales de Genser Power Inc., la sociedad de Islas Vírgenes Británicas que controla el 49% de Termomorichal S.A.S. —la empresa a la que Ecopetrol acababa de pagarle USD 42 millones por unas plantas de energía en Campo Rubiales.

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En ese documento, al que tuvo acceso este medio, aparecen listados con número de pasaporte: Leopoldo Alejandro Betancourt López (pasaporte 88750844) y Francisco Convit Guruceaga (pasaporte 57987019), fundadores de Derwick Associates, la empresa venezolana acusada por el DOJ de sobornar funcionarios de PDVSA para obtener contratos con sobreprecio de USD 2.900 millones.

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Convit, formalmente imputado en EE.UU. desde 2018, hoy es prófugo. Betancourt, señalado en el mismo expediente como Conspirador No. 2, fue detenido dos veces en Londres en 2025 —la última bajo orden de extradición de Suiza— y enfrenta una audiencia el próximo 5 de mayo de 2026. A Betancourt no solo se le sindica del desfalco a PDVSA, sino también de lavado de activos.

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El mismo informe de cumplimiento también apunta a Serafino Iacono como beneficiario real de Genser, aunque Iácono insiste en que para el momento del pago de los 42 millones él ya no era socio de Genser. Solictamos a Iácono información sobre Betancourt y Convit, pero el empresario no contestó.

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Un informe previo de Control Risks, elaborado para Ecopetrol en marzo de 2024, ya había identificado que los beneficiarios finales del Grupo Genser eran los empresarios venezolanos José Francisco Arata, Miguel de la Campa e Iacono, todos exdirectivos de Pacific Rubiales, a través de Blue Pacific Asset Corporation, sociedad registrada en las Islas Vírgenes. Lo que los informes de due diligence no habían podido resolver es la identidad precisa de todos los beneficiarios de Genser Power Inc. —la holding final—, cuya opacidad offshore hace imposible una verificación sin cooperación judicial internacional.

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La conexión con Sargeant III

La presencia del magnate petrolero de Florida Harry Sargeant III en el ecosistema de negocios que rodea a Ecopetrol es más indirecta pero igualmente documentada. En 2024, Sargeant constituyó en Caracas —en la misma dirección y con los mismos apoderados que su empresa NABEP— la sociedad LNGEG Growth I Corp., subsidiaria de LNG Energy Group, empresa que adquirió Lewis Energy Colombia en 2023 y que opera bloques gasíferos junto a Hocol, filial de Ecopetrol, en el norte del país. Sargeant, además, es socio de Betancourt en la operación venezolana de Nabep, según un contrato confidencial suscrito con PDVSA el 17 de abril de 2024, que fue conocido por el portal Armando.info

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El magnate acumula señalamientos en tres décadas de historia americana. En 2008, el representante Henry Waxman lo acusó ante el Comité de Supervisión del Congreso de “la peor forma de pillaje de guerra” tras cobrarle al Pentágono entre USD 160 y USD 204 millones de más en contratos de combustible para las tropas en Iraq, lo que una auditoría del inspector general del Departamento de Defensa terminó confirmando. En 2019-2020, mensajes de WhatsApp suyos con Lev Parnas fueron presentados en el juicio político a Trump ante la Cámara de Representantes, mostrando que supo del retiro de la embajadora Marie Yovanovitch antes que el propio Congreso y respondió con un entusiasta “Perfect” cuando se confirmó su destitución.

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El capítulo más reciente llegó el 12 de febrero de 2026, cuando el propio presidente Donald Trump lo desautorizó públicamente en Truth Social. El episodio se desató tras un reportaje del Wall Street Journal titulado ‘¿Salvador o supervillano? La apuesta de un aliado de Trump para desbloquear el petróleo venezolano’, que describía a Sargeant como “el único empresario estadounidense capaz de moverse entre Mar-a-Lago y el Palacio de Miraflores” y que Maduro lo llamaba cariñosamente “abuelo”. Trump fue tajante: “Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado”.

A la firma de Sargeant se le vincula con Serafino Iácono. Según revela Armando.info el CEO de LNG ENERGY en Colombia es Pablo Navarro, el ejecutivo de Bank of America que trabajaba de la mano con Iácono en tiempos de Pacific Rubiales.

La Junta Directiva Ecopetrol lo sabía

Lo más inquietante no es la red de conexiones sino la cronología. Un due diligence interno de Ecopetrol del 8 de junio de 2023 —apenas 43 días después de la posesión de Roa— ya identificaba a Betancourt y Convit como beneficiarios reales de Termomorichal, y citaba expresamente la imputación del DOJ contra Convit y el vínculo de Betancourt con “el depósito de USD 500 millones en el Gazprombank del Líbano, dineros pertenecientes a la CVG”. Ese mismo documento alertaba que la pareja de Roa, Julián Caicedo, había trabajado como líder de compras en Termomorichal hasta diciembre de 2021.

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El pago de los USD 42 millones no fue una decisión unilateral de Roa. La junta directiva de Ecopetrol —que para esa época incluía a los cinco miembros designados por el Gobierno Petro en marzo de 2024: Ángela María Robledo, Tatiana Roa, Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías y Edwin Palma— debió revisar y aprobar la transacción, así como los informes de due diligence que la sustentaban. La gobernanza de una empresa listada en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y sujeta a las normas de la SEC exige que la junta conozca los riesgos de cumplimiento antes de autorizar pagos de esta magnitud. Los informes de Control Risks de marzo de 2024 y el documento interno de cumplimiento de octubre de 2024 eran material al que la junta tenía acceso o debía haber tenido.

Con todas esas alertas sobre la mesa, Ecopetrol pagó de todas formas los USD 42 millones a Termomorichal en junio de 2024. Los dividendos de ese año —COP 72.600 millones, equivalentes a unos USD 17,5 millones— fluyeron directamente a la cuenta bancaria de Genser Power Inc. en las Islas Vírgenes, según consta en las notas a los estados financieros de Termomorichal al 31 de diciembre de 2024, firmados el 12 de marzo de 2025.

La Procuraduría General ordenó en junio de 2025 que Ecopetrol entregara los contratos con Lewis Energy y LNG Energy, y preguntó a la Cámara de Comercio por los registros de esas empresas y de Princeton International Holdings, la firma de Iacono que vendió el apartamento a Roa. La Fiscalía, por su parte, tiene 30 días desde la imputación de marzo de 2025 para presentar escrito de acusación. El expediente de Betancourt en Suiza, con audiencia de extradición en mayo de 2026, podría aportar evidencia adicional sobre los flujos de dinero que terminaron en Genser.

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